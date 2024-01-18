21 فبراير.. حفل "100 سنة أم كلثوم" فى المتحف المصرى الكبير

يستعد المتحف المصري الكبير لاستقبال حفل "100 سنة أم كلثوم" بمناسبة مرور 100 عام على غناء سيدة الغناء العربي أم كلثوم، حيث يقدم أشهر أغاني كوكب الشرق أم كلثوم التي ما زالت خالدة في وجدان الكثيرين، والذي يحييه كوكبة من ألمع نجوم الوطن العربي، وهم الفنانة ريهام عبدالحكيم، والفنانة مروة ناجي، والفنانة إيمان عبدالغني، بقيادة المايسترو والموزع الموسيقي محمد الموجي، وذلك يوم 21 فبراير المقبل، تحت رعاية كل من وزارة السياحة والآثار، والهيئة العامة للتنشيط السياحي.



ويقام الحفل العالمي احتفاء بـ"سيدة الغناء العربي" أم كلثوم، تحت عنوان «100 عام من الإبداع»، في أهم حفل غنائي يشهده الوطن العربي تقديرًا للنجاح الساحق الذي وصلت أصداؤه لكل أنحاء العالم، وأغانيها التي أثرت بوجدان المصريين بشكل خاص حتى اليوم، ويرددها الكثير من الأجيال في الوطن العربي، فيما يتضمن البرنامج عددًا من أشهر أعمال أم كلثوم التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين، فيما سيتم فتح باب حجز التذاكر بداية من يوم الجمعة المقبل الموافق ١٩ يناير ٢٠٢٤.

استراتيجيات طموحة من أجل الترويج للسياحة المصرية



من جانبه، قال عمرو القاضي، رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي: إنه لا شك أن الفعاليات والحفلات الفنية والثقافية المتنوعة التي أقيمت في مصر خلال السنوات القليلة الماضية لاقت رواجًا وإقبالًا واسعًا في الداخل والخارج، لتقديمها بأسلوب محترف يرقى بأذواق الجماهير المحبة للفنون بمختلف أشكالها.

واختتم: وأري أن هناك جهودًا مضنية تبذلها مختلف القطاعات في الدولة المصرية، سواء الحكومية أو القطاع الخاص لوضع خطط واستراتيجيات طموحة من أجل الترويج للسياحة المصرية، وإبراز صورة مصر الإيجابية إلى العالم، الأمر الذي يؤتي ثماره على الاقتصاد المصري، وينعكس بشكل إيجابي على الدخل القومي لمصر في المستقبل.