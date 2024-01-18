تفاصيل أغنية "عندي فكرة" لسعد لمجرد ويسرا محنوش

يستعد النجم المغربي سعد لمجرد لطرح أحدث أعماله الغنائية والتي يتعاون خلالها مع النجمة التونسية يسرا محنوش، حيث تم تصويره على طريقة الفيديو كليب، ويحمل اسم "عندي فكرة"، ومن المرجح طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأغنية يتعاون فيها الثنائي مع الموسيقار طلال، والذي انتهى من كافة تفاصيلها وأعطى الضوء الاخضر لطرحها للجمهور.

كان قد أعلن "لمجرد" عن تفاصيل الأغنية بطرحه للبرومو الدعائي على حسابه بموقع انستجرام وعلق: "أغنية عندي فكرة قريبًا وتجمعني بصديقتي يسرا محنوش، انتظروها" .

كانت قد نشرت الفنانة التونسية يسرا محنوش، عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" برومو أغنيتها الجديدة بعنوان "عندي فكرة" والذي حظي بتفاعل كبير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا.



وعلقت محنوش على البرومو: "قريبا مفاجأة من الحان الموسيقار طلال، ومع صديقي الفنان سعد المجرد، دون أن تذكر أية تفاصيل إضافية بموعد طرح العمل بشكل رسمي وتفاصيل تخص العمل الجديد" .

من هي يسرا محنوش



يسرا من أبرز الأصوات التونسية حاليًا، يمتد مشوارها الفنى لقرابة العقد والنصف من السنوات، حصيلتها أكثر من عشرين أغنية، شاركت فى عدة مهرجانات موسيقية دولية مثل قرطاج وبنزرت وقابس، ومن أشهر أغنياتها "صاحب السعادة" و"أنا عمرى"، واحتفت مؤخرًا بإطلاق آخر أغانيها المصورة "يا قلبى خلص" .

يسرا شاركت في برنامج المواهب العربي "سوبر ستار" عام 2007، لتحصد المركز الثالث فيه، وفي 2012 شاركت في برنامج “ذا فويس” في موسمه الأول لتحصد المركز الثاني.

وكانت قد أطلقت أغنية “ميحانة” باللهجة العراقية، ثم أغنية “بفكر فيك” باللهجة المصرية، لتتوالى بعدها أعمالها الفنية، مُراكمة سجلّها الغنائي بروائع تونسية وشرقية ناجحة على غرار: “بفكّر فيك”، “أسكت بس”، “يا روحي”، “يا دادا”، “خديجة”، “زينوبة”، "أحيت أحيت يا قلبي"، "بنهار"، "أنا طال صبري"، "ما يهمش"، و"ساعة" التي غنّتها مع الفنان العراقي كاظم الساهر، وغيرها الكثير.

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