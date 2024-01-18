الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بين "زكي" و "نعيم".. كيف طور عصام السقا من أدائه في "الإسكندراني"؟

عصام السقا
عصام السقا

بطريقة مبدعة وبتفاصيل تمثيلية مميزة، استطاع الفنان عصام السقا “تغيير جلده” بتجسيد شخصية جديدة خلال أحداث فيلم “الإسكندراني”، ليُصبح شريكًا في النجاح الكبير الذي حققه الفيلم متصدرًا ايرادات شباك التذاكر، والتي بلغت خلال أسبوعين 14 مليون جنيه داخل مصر فقط.

“عصام السقا” وشخصية الصاحب الجدع  

حقق “السقا” نجاح كبير بشخصيته الاخيرة “زكي”، وهو الشخص المكافح الذي سعى الى الوصول لهدفه من بوابة السفر للخارج، إلا أن تفاصيل الغربة وأبعادها المظلمة لم تغير من شخصيته فكان سندًا لصديقه الوحيد هناك ووقف بجانبه حتى النفس الأخير.

واستطاع المخرج خالد يوسف، أن يتقن أداء شخصية الصاحب الجدع صديقه “بكر” او “الإسكندراني”، فظهر مميزًا في مشاهده الدرامية والتيتم إخراجها بشكل اختلف تمامًا عما قدمه “السقا” في شخصية “نعيم” التي قدمها ضمن أحداث مسلسل “جعفر العمدة”.

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إشادات بشخصية “زكي” 

لاقى السقا اشادت كبيرة بشخصيتيه “نعيم” واخيرًا “زكي” الامر الذي احدث حالة رواج كبيرة له في دور العرض السينمائي خاصة ببلده في المنيا، الامر الذي جعله يسافر اليها لمتابعه العمل مع اهاليه واصدقائه احتفالا بنجاح دوره والعمل ككل .

وكانت إيرادات فيلم "الإسكندرانى" تخطت الـ14 مليون جنيه، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

عصام السقا الإسكندراني الفيلم الجديد “الإسكندراني” عصام السقا يربح الرهان عصام السقا يربح الرهان بتقديم شخصية الصاحب الجدع مرة ثانية

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