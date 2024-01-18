الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد نجاح "الغزالة رايقة".. محمد أسامة يطلق "حد من جيلك" غدا الجمعة

محمد اسامه
محمد اسامه

يستعد الطفل محمد أسامة، لإطلاق كليب "حد من جيلك"، مساء غد الجمعة، على مختلف منصات الموسيقى، بعد النجاح الكبير لأغنيته “الغزالة رايقة”.

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وشوق الطفل محمد أسامة جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، لأغنية جديدة يستعد لطرحها قريبا.

ونشر أسامة برومو أغنية "حد من جيلك" على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي تقول كلماتها: “في ناس بتغيب تسيب ذكرى، ده حتى وهي عايشة بعيد، معوضهمش حد جديد، ولسه الذكرى عايشة أكيد، ومش بتروح”، والأغنية كلمات سامح فرج لحن محمد شحاتة، وتوزيع وسام عبد المنعم وإنتاج تامر عبد المنعم pmg.

يذكر أن محمد أسامة شارك في نوفمبر الماضي في فعالية "تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنًا مع فلسطين"، التي أقيمت في إستاد القاهرة الدولي.

وقدم محمد أسامة على المسرح أغنية "كنت هنا"، التي صدرت عن قمة القاهرة للسلام، وتستعرض مأساة الأطفال الفلسطينيين تحت القصف الإسرائيلي.

وتقول كلمات أغنية "كنت هنا":

كنت هنا.. كنت أنا.. كانت الدنيا لنا

في ربيع عمرنا.. الشوارع ملكنا.. والسلام يعمنا بالصفاء والهناء

من بعيد تنظر لنا.. نبدو وكأننا.. كاللآلئ في السماء.. تفرح الحياة بنا

حتى يوم غاب فيه آمالنا.. ضاع فيه سلامنا

دمرت أحلامنا كل يوم

كنا يوم.. كان يعلو صوتنا

شر يقصف بيتنا.. فانهض انتفض لنا لو ليوم..

محمد أسامة محمد أسامة يطلق حد من جيلك الرسمية لاغنيه الغزالة رايقه الغزالة رايقة

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