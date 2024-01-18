الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هبة عبدالغني: شخصيتي في "حدوتة منسية" هتعمل مشاكل كتير

هبة عبد الغني
هبة عبد الغني

كشفت الفنانة هبة عبد الغني عن البوستر الرسمي لشخصيته "هالة" التي تجسدها خلال السياق الدرامي لأحداث مسلسل "حدوتة منسية"، المقرر عرضه عبر شاشة عرض قنوات CBC خلال الشهر الجاري.

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ونشرت هبة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، صورة البوستر وكذلك كشف موعد عرض المسلسل، وعلقت عليه: "كذب المنجمون ولو صدقو.. تعالو نشوف هاله هتعمل إيه في أحداث حدوتة منسية إن شاء الله يوم السبت ٢٧ يناير على cbc الساعه ٨ م بطولة الاستاذه سوسن بدر ومجموعة كبيرة جدًا من الأخوات والأصدقاء النجوم اللي بتحبوهم ".

كذب المنجمون ولو صدقو.. هبة عبد الغني تشوق جمهورها لشخصيتها في "حدوتة منسية"
 

وتابعت: "عايزة أشكر محمد علي وسامي أمين وريهام عاصم وكاتيا وفاطمة ومها مصطفى ومحمد أمين ومحمود وفرح وميريت وتفاحة وأكيد أستاذ محي، اللي ساعدني أكون بالشكل ده وساعدني أقدم لكم الشخصيه الجديده الغريبة دي بتاتوهاتها بقا وتفاصيل كتير هنعرفها سوا يا رب تنبسطو".

مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محي الدين،انتاج  فانتدج برودكشن، مدير التصوير شريف النمر، بطولة سوسن بدر وأحمد فهيم وأحمد حجازي ومحمد علي رزق وهشام إسماعيل وطارق صبري وريم سامي ونانسي صلاح وأمير صلاح الدين ودعاء حكم وهلا السعيد وعبير منير وعبير صبري ورجوي حامد.

وعلى جانب أخر، تشارك هبة عبدالغني، خلال سباق رمضان المقبل 2024، في مسلسل "صلة رحم"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024، والذي يشارك في بطولته كوكبة من الفنانين، أبرزهم الفنان إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة تأليف محمد هشام عبية، ومدير تصوير محمود عطاالله، اخراج تامر نادي، انتاج سيدرز.

يذكر ان اخر اعمال هبة عبد الغني التي عرضت علي القنوات التليفزيونيه كان مسلسل حكايات جروب الماميز مطلع العام الحالي

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