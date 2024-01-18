البرومو الدعائي لـ"حدوتة منسية" أحداث درامية وقصص من الواقع

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل حدوتة منسية البرومو الدعائي الأول للعمل المنتظر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عبر صفحتها بموقع فيس بوك.

مواعيد عرض حدوته منسية

واحتوى البرومو على العديد من التفاصيل الدرامية التي تظهر محتوى المسلسل، والذي كتبت الشركة المنتجة له على البرومو مواعيد عرضه حيث كتبت: "برومو حدوتة منسية إبتداء من السبت ٢٧ يناير على قناة cbc وcbc drama الساعة ٨ مساءً من السبت للإربعاء من كل إسبوع".

تفاصيل قصة حدوتة منسية

يدور مسلسل حدوتة منسية حول "سعاد" التي تنازل لها زوجها "نادي عثمان" عن كل ثروته وحرم أبنائه من الميراث لتكون هي المسؤولة عن كل شيء، فيتنافس أبنائه على إرضائها، إلا أن ماضيها الأليم يطاردها حيث يظهر "خيري" الذي دخل السجن بسبب جريمة شاركته فيها، ويطالبها بجزء من الميراث.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.