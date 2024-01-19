"الحريفة" يواصل هيمنته على صدارة شباك تذاكر السينما

واصل فيلم “الحريفة” للفنان الشاب نور النبوي، تصدر إيرادات السينما المصرية مساء الخميس، بإيرادات وصلت إلى مليون و٤٤٨ ألف جنيه، في صدارة الترتيب أمام أفلام نجوم شباك وعلى رأسهم محمد عادل إمام وآسر ياسين وأحمد العوضي.

الفيلم حقق إجمالي إيرادات في أسبوعين عرض تعدت 12.5 مليون جنيه، ليستمر في المفاجأة التي أحدثها منذ طرحه للجمهور، الأمر الذي اعتبره البعض الحصان الأسود للموسم السينمائي الحالي.

الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج شركتى "سينرجى فيلمز" و"تى فيجن"، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نور النبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبى.

وجاء في المركز الثاني فيلم “الإسكندراني” للفنان أحمد العوضي، الذي حقق 578 ألف جنيه، حيث تناقص الإيراد اليومي للعمل منذ طرح فيلم الحريفة بأيام قليلة، وهو الأمر الذي أوقف توغله نحو المقدمة شيئًا ما، حيث حقق العمل إيراد إجمالي وصل إلى 14.5 مليون جنيه.

أبطال الإسكندراني

الفيلم من تاليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين

أيو نسب يتراجع

وفي المركز الثالث، احتفظ الفنان محمد عادل إمام بمركزه الذي وصل إليه منذ أسبوعين مع انطلاق فيلمي “الإسكندراني” و"الحريفة"، حيث حقق العمل 514 ألف جنيه، وإجمالي إيرادات 37.5 مليون جنيه في 4 أسابيع من عرضه للجمهور.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وإنتاج شركات سيرنجى فيلمز ومصر العالية وماجيك بيز. ونيو سينشرى وفيلم سكوير وأوسكار.