"الحريفة" لـ نور النبوى يضيف مليون جنيه.. ويواصل تصدر الشباك

واصل الفنان الشاب نور النبوي تصدر إيرادات شباك التذاكر المصري لليوم السادس على التوالي، متفوقًا على عدد كبير من النجوم بفيلمه الجديد «الحريفة»، متقدمًا على عدد من الأسماء الكبيرة.

إيرادات فيلم الحريفة

وحقق فيلم الحريفة، أمس الأربعاء، إيرادات مميزة وصلت إلى 988،492 جنيه، لتصل الإيرادات الكلية للفيلم الجديد في أسبوعين إلى 11 مليونًا و500 ألف، وهي إيرادات غير متوقعة للفيلم الشبابي الجديد، خاصة أنه ينافس مجموعة كبيرة من الأفلام منها أبونسب بطولة الفنان محمد إمام وفيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي.

قصة فيلم الحريفة

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

أبطال فيلم الحريفة

الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج شركتى "سينرجى فيلمز" و"تى فيجن"، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نور النبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام "ميدو".

ويتواجد الفيلم الجديد في عدد كبير من دور العرض، حيث حرصت سينرجي فيلمز وتي فيجن المنتجتان للفيلم الجديد على منح الفرصة للشباب للتواجد في أكبر عدد من دور العرض وإتاحة الفرصة لهم للظهور والتواجد بقوة في المنافسة في موسم سينمائي صعب للغاية، وهو ما استغله الشباب المشاركين في الفيلم.