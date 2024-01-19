الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كلاسيكيات عالمية على هارب منال محيي الدين بالأوبرا المصرية

منال محيي الدين
منال محيي الدين

تقدم عازفة الهارب الدكتورة منال محيي الدين أمسية موسيقية فى الثامنة مساء الأحد 21 يناير على المسرح الصغير بمشاركة العازفين  هدى عبد العظيم (فلوت)، تسفيتلينا كريستيفا - دينا خودزهامبيردبيفا (فيولينه )، عبد الرحمن الوردانى (فيولا) وعلاء عبد الله (تشيللو).

تفاصيل حفل الأوبرا

يتضمن البرنامج نخبة من الأعمال الكلاسيكية العالمية التي وضعها كبار المؤلفين منهم ولفجانج أماديوس موتسارت وفرانسو ادريان بوالديو وغيرهم.

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‎يذكر أن منال محيى الدين نشأت في اسرة فنية وبدأت العزف علي آلة الهارب في سن العاشرة ثم ألتحقت بمعهد الكونسرفتوار وحصلت علي البكالوريوس بتقدير امتياز  ثم  حصلت علي منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة في أكاديمية الفنون والموسيقي، كانت أول عازفة  هارب  في أوركسترا القاهرة السيمفوني وقدمت العديد من الحفلات الناجحة  داخل مصر وخارجها حتى استطاعت بناء قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم، كما مثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية.

الأوبرا الدكتورة منال محيي الدين عازفة الهارب المسرح الصغير فيولينه فيولا

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