كلاسيكيات عالمية على هارب منال محيي الدين بالأوبرا المصرية

تقدم عازفة الهارب الدكتورة منال محيي الدين أمسية موسيقية فى الثامنة مساء الأحد 21 يناير على المسرح الصغير بمشاركة العازفين هدى عبد العظيم (فلوت)، تسفيتلينا كريستيفا - دينا خودزهامبيردبيفا (فيولينه )، عبد الرحمن الوردانى (فيولا) وعلاء عبد الله (تشيللو).

تفاصيل حفل الأوبرا

يتضمن البرنامج نخبة من الأعمال الكلاسيكية العالمية التي وضعها كبار المؤلفين منهم ولفجانج أماديوس موتسارت وفرانسو ادريان بوالديو وغيرهم.

‎يذكر أن منال محيى الدين نشأت في اسرة فنية وبدأت العزف علي آلة الهارب في سن العاشرة ثم ألتحقت بمعهد الكونسرفتوار وحصلت علي البكالوريوس بتقدير امتياز ثم حصلت علي منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة في أكاديمية الفنون والموسيقي، كانت أول عازفة هارب في أوركسترا القاهرة السيمفوني وقدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها حتى استطاعت بناء قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم، كما مثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية.