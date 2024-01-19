"ليلة عربية في حب مصر" على مسرح الهناجر.. الإثنين

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، حفل موسيقي غنائي بعنوان" ليلة عربية في حب مصر" تحييها فرقة المركز الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد ماهر، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء الإثنين المقبل، بمسرح الهناجر.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

برنامج الحفل

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متميزة من الأغاني التراثية الوطنية منها؛ "سنة وسنتين"، "عظيمة يا مصر"، "موال النهار"، "يا نسمة الحرية" غناء الفنان أحمد محسن، "حبايب مصر"، "مصر التي في خاطري"، "عالربابة"، "يا أغلى اسم في الوجود" غناء الفنانة أنغام مصطفى.