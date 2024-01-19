خلال يومين.. "مقسوم" يتفوق على "الملكة" فى شباك التذاكر

حقق فيلم "مقسوم"، للنجمة ليلى علوي، إيرادات جيدة خلال اليومين الماضيين، حيث سجلت ليلة الخميس 209 آلاف جنيه، وهو أعلى نسبيا من إيراد يوم الأربعاء الذي كان 157 ألف جنيه.

فيلم "مقسوم" بطولة: ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

إيرادات فيلم "الملكة" لهالة صدقى

أما المنافسة التي يشهدها العمل فكانت من فيلم "الملكة" للفنانة هال صدقي، الذي حقق إيرادا وصل إلى 72 ألف جنيه، وهو إيراد أفضل مما حققه ليلة الأربعاء الذي كان 42 ألف جنيه فقط، وفقا للبيان الذي أصدره الموزع محمود الدفراوي.

الفيلم من بطولة: هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرون، من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من «كتف رباعي» إلى «الملكة».