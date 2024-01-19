الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الآلاف يحتشدون في حفل عمرو دياب بدبي.. وجمهور السوشيال ميديا: مليونية الهضبة

حفل عمرو دياب بدبي
حفل عمرو دياب بدبي

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا جماهيريا في القرية العالمية بدبي وذلك وسط حضور جماهيري غير مسبوق حيث احتشد الآلاف من جمهور الهضبة لمتابعة حفله.

ويعد حفل عمرو دياب في القرية العالمية هو الأضخم حتى الآن من حيث الحضور الجماهيري.

وقدم عمرو دياب الذي ظهر باطلالة شبابية مميزة باقة من أشهر أغانية مثل يا أنا يا لاء، بحبه، لو اتساب، برج الحوت، الحظ، وياه، يتعلموا، تملي معاك، شكرا من هنا لبكرة، ميدلي قمرين - العالم الله- ليلي نهاري - نور العين، يا قمر، وهتدلع.

عمرو دياب يتالق في دبي

وتفاعل الجمهور مع عمرو دياب خلال غنائه أغنية ياقمر والتي لحنها ضمن أغنيات البومه الجديد "مكانك".

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد تصدر قوائم الاعلى استماعا عبر تطبيق انغامي على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية بألبومه الجديد "مكانك" والذي صدر نهاية عام 2023.

حفل عمرو دياب بدبي
حفل عمرو دياب بدبي
حفل عمرو دياب بدبي
حفل عمرو دياب بدبي
حفل عمرو دياب بدبي
حفل عمرو دياب بدبي
حفل عمرو دياب بدبي
حفل عمرو دياب بدبي
حفل عمرو دياب بدبي
حفل عمرو دياب بدبي
حفل عمرو دياب بدبي
حفل عمرو دياب بدبي
حفل عمرو دياب بدبي
حفل عمرو دياب بدبي
عمرو دياب بدبي حفل عمرو دياب ليلي نهاري شبابية

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