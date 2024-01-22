الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد مرور 18 عاما.. وديع مراد يطلق برومو " قمر الزمان 2 " (فيديو)

النجم السورى الكبير
النجم السورى الكبير وديع مراد

أطلق النجم السورى الكبير وديع مراد، البرومو التشويقي  لأغنية " قمر الزمان " في جزءها الثاني بعد مرور 18 عاما على نجاح الجزء الأول عربيا والذى حصد ملايين المشاهدات منذ إطلاقها فى عام 2006 وحتى الآن.

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وظهر الممثل ميشال أبو سليمان في البرومو الترويجي للجزء الثاني من "قمر الزمان" وهو يجلس على كرسي متحرك بعد أن أصيب في وعكة صحية في الجزء الأول من الأغنية حيث دار حوار درامي بينه وبين وديع الذي أكّد أن النهايات السعيدة هي الأهم رغم كل الأزمات التي تمرّ.


وشوّق وديع مراد متابعيه لكليب "قمر الزمان 2 " الذى من المقرر إطلاقه في الأول من شهر فبراير من إخراج محمد أبو فلح وذلك بعد تأجيله لأكثر من 3 أشهر بسبب أحداث غزّة حيث لاقى البرومو التشويقي تفاعلًا إيجابيا كبيرًا من المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي.


وأحيا المطرب السورى الكبير وديع مراد  منذ أيام قليلة حفلا غنائيا للمرة الأولى بمصر عقب مسيرة فنيّة تمتد لأكثر من 20 عاما من النجاح أثرى خلالها الموسيقى العربية بالعديد من الأعمال الطربية المميزة.

تفاصيل حفل مراد في مصر


وشهد الحفل بالقاهرة حضور كامل من مختلف الجنسيات العربية ممن استمتعوا بوصلة من أغانيه الطربية المميزة منها حلوي الدنيا، قمر الزمان، الدنيا مصالح، السنين.. بالإضافة إلى لا تنحني وساكت وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وكان النجم العربي وديع مراد قدّم ريستيال ميلادي مع جوقة سوريانا بقيادة المايسترو مارك درويش في استوكهولم – سودرتاليا وذلك إحتفالًا في عيد الميلاد المجيد بحضور صاحب النيافة المطران يوحنا لحدو مطران السويد والدول الاسكندنافية للسريان الأرثوذكس، والوزير المستشار يامن ماضي وعائلته، القائم بأعمال السفارة السورية في استوكهولم، إضافة إلى حشد كبير ومميز حيث تمنّى لهم وديع سنة جديدة تعمها السلام والخير والعطاء.

 

 

وديع مراد قمر الزمان التشويقى المشاهدات عربيا

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