"بعد إجراء فحوصات على القلب".. صبري عبدالمنعم يكشف تفاصيل حالته الصحية

كشف الفنان صبري عبدالمنعم، اليوم الإثنين، تفاصيل حالته الصحية بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية على القلب.



وقال الفنان صبري عبدالمنعم في بيان صحفي: "كنت أعاني من مشكلات في القلب، وأخضع حاليا للفحوصات الطبية بأحد مراكز القلب، والحمدلله حالتي مستقرة ".

وكان الفنان صبري عبدالمنعم، قد شارك في الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسلي "سره الباتع" و"بابا المجال".

تفاصيل أعماله الجديدة

ومن المقرر أن يشارك في موسم رمضان المقبل بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، ميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف، بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب.

وقضت محكمة مستأنف المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، ببراءة المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم، بعد قبول الاستئناف المقدم منهم على حكم حبسهم عامين، لثبوت صحة العقود والتوكيلات التي كانت بحوزتهما والمحررة قبل الفنان.