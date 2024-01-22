"الأوبرا" تواصل احتفالاتها بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير بالاسكندرية

تواصل الثقافة المصرية احتفالاتها بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير، حيث تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الاسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدي حسني لطلاب فصلى البيانو والباليه، تدريب مي عادل والدكتورة سحر أبو الخي،ر وذلك فى السابعة مساء الأربعاء 24 يناير على مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية ".

تفاصيل برنامج حفل سيد درويش

يتضمن البرنامج مختارات من اشهر الأعمال الوطنية الحماسية وعدد من مؤلفات الموسيقى العربية ويصاحبها تابلوهات حركية إستعراضية منها الوطن الاكبر، بسم الله، ياحببيتي يامصر، أنا ابن مصر، يا أغلى اسم في الوجود، نسم علينا الهوى، خلي بالك من عقلك، فيها حاجة حلوة وغيرها الى جانب عدد من الاعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منهم تشايكوفسكى، باخ، شوبرت وغيرهم

يذكر ان مركز تنمية المواهب تاسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم اقساما متعددة كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.