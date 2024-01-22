الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الأوبرا" تواصل احتفالاتها بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير بالاسكندرية

برنامج حفل سيد درويش
برنامج حفل سيد درويش

تواصل الثقافة المصرية احتفالاتها بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير، حيث تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الاسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدي حسني لطلاب فصلى البيانو والباليه، تدريب مي عادل والدكتورة سحر أبو الخي،ر وذلك فى السابعة مساء الأربعاء 24 يناير على مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية ".

txt

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة وقصته وأبطاله

txt

وليد فواز يدخل في صراع دموي مع العوضي في "حق عرب"

txt

كلاسيكيات عالمية على هارب منال محيي الدين بالأوبرا المصرية

txt

الآلاف يحتشدون في حفل عمرو دياب بدبي.. وجمهور السوشيال ميديا: مليونية الهضبة

txt

"ليلة عربية في حب مصر" على مسرح الهناجر.. الإثنين

txt

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الحلقة السادسه والقنوات العارضه

txt

أوركسترا أوبرا القاهرة يعزف مؤلفات راجح داوود على المسرح الكبير.. الأحد

txt

مسلسل حالة خاصة لـ طه الدسوقي.. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله

txt

معيدة بكلية الصيدلة.. درة تبدأ تصوير "إثبات نسب"

txt

خلال يومين.. "مقسوم" يتفوق على "الملكة" فى شباك التذاكر

تفاصيل  برنامج حفل سيد درويش

يتضمن البرنامج مختارات من اشهر الأعمال الوطنية الحماسية وعدد من مؤلفات الموسيقى العربية ويصاحبها تابلوهات حركية إستعراضية منها الوطن الاكبر، بسم الله، ياحببيتي يامصر،  أنا ابن مصر، يا أغلى اسم في الوجود، نسم علينا الهوى، خلي بالك من عقلك، فيها حاجة حلوة وغيرها الى جانب عدد من الاعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منهم تشايكوفسكى، باخ، شوبرت  وغيرهم

يذكر ان مركز تنمية المواهب تاسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم اقساما متعددة كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.

عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير دار الاوبرا خالد داغر تنمية المواهب بأوبر الإسكندرية

مواد متعلقة

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة وقصته وأبطاله

وليد فواز يدخل في صراع دموي مع العوضي في "حق عرب"

كلاسيكيات عالمية على هارب منال محيي الدين بالأوبرا المصرية

الآلاف يحتشدون في حفل عمرو دياب بدبي.. وجمهور السوشيال ميديا: مليونية الهضبة

"ليلة عربية في حب مصر" على مسرح الهناجر.. الإثنين

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الحلقة السادسه والقنوات العارضه

أوركسترا أوبرا القاهرة يعزف مؤلفات راجح داوود على المسرح الكبير.. الأحد

مسلسل حالة خاصة لـ طه الدسوقي.. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله

الأكثر قراءة

عاجل.. «4-4-2» والتوقف عن كسر أنياب الأسد.. كيف يلعب فيتوريا أمام كاب فيردى؟

توجيه عاجل من الرئيس السيسى بشأن تنفيذ شركة يونانية مشروعًا عملاقًا فى مصر

"لقوه مع بنتهم في الشقة"… ضبط سيدة وزوجها طعنا طالبا بالدقهلية

قناة السويس تتدخل وتنقذ سفينة تعرضت لهجوم فى البحر الأحمر

تقرير الطب الشرعي يثبت مواقعة طبيب التجميل لشقيقة زوجته بالإكراه

عاجل.. عائلات المحتجزين الإسرائيلين تداهم غرفة اجتماع للجنة المالية فى الكنيست

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة