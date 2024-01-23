3 أفلام مهددة بالخروج من موسم رأس السنة لضعف الإيرادات

يعاني عدد من الأفلام المتنافسة في موسم منتصف العام الدراسي من أزمة ضعف الإيرادات خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا 3 أعمال لم تستطع مجاراة الأفلام الأولى المتنافسة في جمع المزيد من الإيرادات خلال الموسم الحالي.

فيلم ليه تعيشها لوحدك

يأتي في المركز الأخير في صراع الإيرادات فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، وهو العمل الذي يجسد بطولته كل من شريف منير وخالد الصاوي، حيث حقق العمل إيرادًا يوميًا ليلة أمس الإثنين 1816 جنيهًا فقط، وهو ما يجعله مهددًا بالخروج من منافسات الموسم الجاري.

"ليه تعيشها لوحدك"، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤى شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

سيد رجب وبيومي فؤاد في المركز قبل الأخير

ويأتي في المركز قبل الأخير فيلم "أنا وابن خالتي" للفنان بيومي فؤاد، وهو العمل الذي يحقق في دور العرض ردود أفعال ضعيفة ومتواضعة للغاية، وقد حقق إيرادات 15481 جنيهًا فقط ليلة الإثنين، ليأتي في المركز قبل الأخير في صراع الإيرادات اليومية، ليكون هو الآخر مهددًا بالخروج من الموسم.

والفيلم بطولة سيد رجب، بيومى فؤاد، هنادى مهنى، على لوكا، إنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبدالوهاب، عمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.

تفاصيل فيلم الملكة لهالة صدقي

وحقق فيلم "الملكة" للفنانة هالة صدقي إيرادًا يوميًا 29209 جنيهات فقط، ليدخل ضمن قائمة الأعمال المرجح ابتعادها خلال الأيام المقبلة عن موسم الكريسماس الجاري، خاصة أن العمل تم طرحه منذ أيام قليلة، ولم يحقق النجاح المطلوب.

والفيلم بطولة كل من هالة صدقى ورانيا يوسف ودينا وبدرية طلبة، وإخراج سامح عبدالعزيز.