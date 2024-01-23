الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إطلاق الأفيش الرسمي والبوسترات الفردية لفيلم "درويلة"

البوستر
البوستر

طرح صناع فيلم "درويلة" عبر حساباتهم وصفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر الرسمي للعمل بالإضافة إلى البوسترات الفردية الدعائية لنجومه وهو من بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى وآخرين، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي يوم 7 فبراير المقبل، وينافس فى موسم إجازة منتصف العام الدراسي لـ2024.

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وظهر في البوستر الرسمي للفيلم الأبطال الرئيسيون له وعلى رأسهم: “النجم عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى وأيتن عامر ومحمد على رزق وحسنى شتا ومسلم وإبرام سمير ونهال نور ومحمد على ميزو وكابتن إبراهيم صبحي”.

تفاصيل فيلم درويلة

وفى السياق، طرح صناعه البوسترات الفردية الدعائية لأبطالها الرئيسيين متماشية مع نفس نهج نجوم هذا البوستر الرسمي آنذاك، وفي مقدمتهم: النجم عمرو عبد الجليل، ومحمود عبد المغنى، وأيتن عامر، ومحمد علي رزق، وحسني شتا، وإبرام سمير، ونهال نور، ومحمد علي ميزو، والكابتن إبراهيم صبحي. وتدور أحداث فيلم "درويلة" في إطار تشويقي مثير، حيث يحتوي على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد في تقديمه على الشاشة الفضية. وجدير بالذكر أن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد علي رزق، حسني شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد علي ميزو، الكابتن إبراهيم صبحي وآخرون. وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى، وإشراف عام أميرة قائد، والقصة والسيناريو والحوار من تأليف محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى، والإخراج من تأليف معوض إسماعيل.

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البوستر التشويقي فيلم درويلة الفيلم السينمائي الجديد درويلة تصويرها فيلم درويلة درويلة صناع فيلم درويلة فيلم درويلة

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