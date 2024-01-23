الحريفة يواصل السيطرة على الصدارة والإسكندرانى فى المركز الثانى

استطاع صناع فيلم “الحريفة” أن يقدموا حالة نجاح كبيرة خلال العمل الذي انتزع المركز الأول في موسم الكريسماس ، بقدرات فنية بسيطة وصلت قلوب الجماهير، حيث حقق العمل ليلة أمس الإثنين 1،050،115 مليون جنيه ليأتي في الصدارة.

صناع فيلم الحريفة

فيلم الحريفة من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج شركتى "سينرجى فيلمز" و"تى فيجن"، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نورالنبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام "ميدو.

فيما حل فيلم “الإسكندراني” للفنان احمد العوضي في المركز الثاني بإيراد وصل إلى 410،578 ألف جنيه، ليتراجع بشكل كبير بعدما حقق إيرادات جيدة خلال أيامه الأولى بالسينما.

أبطال فيلم الإسكندرانى

يشارك فى بطولة فيلم الإسكندراني، نخبة كبيرة من الفنانين أمام النجم أحمد العوضي، منهم زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبدالله، انتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

أبطال فيلم أبونسب

فيما حصد فيلم أبونسب للفنان محمد عادل إمام المركز الثالث في صراع الإيرادات، حيث واصل ركوده على مستوى الإيرادات وحقق إيرادًا وصل إلى 339،655 ألف جنيه مساء أمس الإثنين.

فيلم "أبونسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز ومصر العالية وماجيك بيز، ونيو سينشرى وفيلم سكوير وأوسكار.