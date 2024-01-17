19 مليون جنيه إجمالي إيرادات أفلام دور العرض خلال أسبوع

حققت أفلام دور العرض السينمائي هذا الأسبوع، إجمالي إيرادات بقيمة 19.433.182 جنيهًا في شباك التذاكر، حيث تتنافس 7 أفلام دفعة واحدة على إيرادات موسم رأس السنة.

وجاء في الصدارة هذا الأسبوع فيلم "الحريفة"، إذ حقق حالة رواج كبيرة، وحل صاعدًا فى قمة إيرادات شباك تذاكر السينما، هذا الأسبوع بعد حصد إيرادات بلغت 10 ملايين و516 ألف جنيه، إذ اعتلت إيراداته بصورة كبيرة في أسبوعه الثاني بدور العرض السينمائي محققا 6 ملايين و736 ألف جنيه.

فيلم "الحريفة" يتصدر الإيرادات

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم الحريفة من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج شركتى "سينرجى فيلمز" و"تى فيجن"، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نور النبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام "ميدو.

"الإسكندراني" يحافظ على المركز الثاني

وما زال فيلم "الإسكندراني" للنجم أحمد العوضي، يحتفظ بالمركز الثاني في قائمة إيرادات شباك التذاكر، حيث حقق إيرادات أمس الثلاثاء بلغت قيمتها 523.583، ليكون بذلك محققا اجمالي ايرادات 13،664،285 منذ طرحه بالسينمات.

يشارك فى بطولة فيلم الإسكندراني، نخبة كبيرة من الفنانين أمام النجم أحمد العوضي، منهم زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

أبو نسب وشماريخ يتوسطن إيرادات السينما خلال الأسبوع

وجاء في المركز الثالث على مستوى الأفلام المطروحة في موسم رأس السنة، فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام، وياسمين صبري، والذى حصد إيرادات هذا الاسبوع وصلت لـ 4.594.211 جنيهًا ليكون بذلك محققا إيرادات وصلت لـ 36.436.579 جنيهًا وهو إجمالى الإيرادات التي حققها منذ انطلاقته خلال 4 أسابيع متواصلة.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وإنتاج شركات سيرنجى فيلمز ومصر العالية وماجيك بيز، ونيو سينشرى وفيلم سكوير وأوسكار.

وحل في المركز الرابع، فيلم "شماريخ" والذي حصد إيرادات أمس بلغت 119،472 جنيه، ليكون بذلك محققا خلال الأسبوع 1،108،614 جنيه، وبذلك تصبح إجمالى الإيرادات لفيلم شماريخ 26،160،197 وذلك خلال 6 أسابيع منذ طرحه بدور العرض السينمائية.

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم: محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات، حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم، ويجعلهما في خطر كبير، فيتحدان لكيفية التخلص منه.

عصابة عظيمة في المركز الخامس

وجاء في المركز الخامس هذا الأسبوع، فيلم "عصابة عظيمة" بطولة النجمة إسعاد يونس، إذ حقق أمس الثلاثاء 103.579 جنيهًا، ليسجل خلال الأسبوع 929.121 جنيهًا، وبذلك يصبح إجمالى إيرادات الفيلم مبلغ 2.535.794 جنيهًا خلال أسبوعين منذ عرضه بالسينمات.

تدور أحداث فيلم "عصابة عظيمة" في إطار من كوميديا الموقف، وظهرت الفنانة إسعاد يونس في البرومو الخاص بالفيلم بشخصية كفيفة بعد تعرضها لحادث، ويتسبب نجلها والذي يجسده الفنان كريم عفيفي في سرقتها والنصب عليها والحجز على منزلها، فقررت استخدام القوة وتشكيل عصابة لاستعادة حقها، ولفت مطرب المهرجانات «عنبة» الأنظار بعد ظهوره خلال الأحداث وتقديمه لبعض الأغاني.

فيلم "عصابة عظيمة" من بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد ثروت، فرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج وائل إحسان، وتأليف هاجر الإبياري.

"أنا وابن خالتى" و"ليه تعيشها لوحدك"

فيما حقق فيلم "أنا وابن خالتي" للنجمين سيد رجب، وبيومي فؤاد، إيرادات وصلت لـ 1.831.830 بعدما حقق أمس الثلاثاء مبلغ 77.380 جنيهًا.

ويعد فيلم "أنا وابن خالتي" بطولة جماعية لعدد من النجوم، كما أنه يجمع سيد رجب، وبيومي فؤاد، بعد فيلم "وقفة رجالة".

فيلم "أنا وابن خالتي" يشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد، وسيد رجب، كل من: ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن، المطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.

وجاء في النهاية فيلم "ليه تعيشها لوحدك" الذي حقق إيرادات ضعيفة للغاية في منافسته على إيرادات ليلة أمس الثلاثاء، والتي جعلته في أواخر ترتيب البوكس أوفيس المصري، بإجمالى إيرادات 528.469 جنيه.

تدور أحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك" الذي كتبه أحمد عبدالعزيز، في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية مليئة بالمشاعر، حيث يجسد شريف منير شخصية طبيب، في حين يظهر خالد الصاوى بدور صديقه المصاب بالسرطان، ويعيشان قصة تكشفها الأحداث.

فيلم «ليه تعيشها لوحدك» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد الصاوي، وشريف منير، وسلمى أبوضيف، ومحمد رضوان، وأمينة شلباية، من إخراج حسام الجوهري.