الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد العوضى.. وتعليق نقابة الممثلين

عوضي
عوضي

يرقد الفنان أحمد العوضي داخل أحد المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، بحسب تغريدة لمؤلف مسلسله الجديد "حق عرب"، محمود حمدان.

وقال مصدر في نقابة المهن التمثيلية لـ"الدستور" إن النقابة لا تعلم شيئًا عن أحمد العوضي أو تفاصيل حالته الصحية.

وقال مصدر مقرَّب من العوضي إنَّ حالته الصحية جيّدة ولا يعاني من مرض يؤثِّر على أعماله الفنية، لافتًا إلى أنه سيعود للتصوير خلال الأيام المقبلة، بعد تعافيه تمامًا.

منشور محمود حمدان عن العوضي

وكان قد كتب مؤلف مسلسل “حق عرب” السيناريست محمود حمدان عن العوضي: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوعة عنه الزيارات، وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته" .

تفاصيل مسلسل حق عرب للعوضي

ويصور أحمد العوضى هذه الفترة مسلسل "حق عرب" ويعمل على إنهاء تصويره بعدما تم بيعه للعرض في شهر رمضان المقبل، والعمل تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن.

ويعرض للعوضي هذه الفترة فيلم "الإسكندرانى" الذى يسجل أولى بطولاته المطلقة فى السينما، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فنى صبرى السماك، مونتاج عمرو عاكف.

منشور محمود حمدان عن العوضي تفاصيل مسلسل حق عرب للعوضي العوضي الفنان أحمد العوضي المستشفى

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