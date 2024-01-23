ممنوع عنه الزيارات فى المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية لأحمد العوضى

تصدر النجم أحمد العوضي، محركات محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجأة، نُقِل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة الكبرى بالقاهرة لعمل الفحوصات الشاملة وتلقي العلاج، وذلك أثناء تصوير أحدث أعماله الدرامية "حق عرب" الذي يشارك به خلال الموسم الدرامي الرمضانى المقبل 2024.

تفاصيل الحالة الصحية للنجم أحمد العوضي

وعلم “الدستور” من مصادر خاصة، أن بمجرد دخول العوضي إلى المستشفى، وعمل التحاليل والفحوصات الخاصة له، تم حجزه بالمستشفى، وقرر الطاقم الطبي، تم وضعه تحت الملاحظة، لمعاناته من الارهاق الشديد الذي تسبب فى اضطراب شديد، وارتفاع ضغط الدم.

ومن جانبه شارك محمود حمدان مؤلف مسلسل "حق عرب" منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته".

وبمجرد كتابة المنشور، سرعان ما انهالت التعليقات من جمهور العوضي ومحبيه داعيين له بالشفاء العاجل، ودوام الصحة والتوفيق في حياته.

تفاصيل أحداث مسلسل حق عرب

مسلسل “حق عرب”، يسجل البطولة الأولى المطلقة للنجم أحمد العوضي فى الماراثون الرمضاني المقبل، وتدور أحداثه في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

صناع وأبطال مسلسل حق عرب لأحمد العوضي

ويشارك فى بطولة مسلسل حق عرب أمام النجم أحمد العوضي، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم النجمة دينا فؤاد، والفنان القدير رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة شركة سينرجى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج إسماعيل فاروق.