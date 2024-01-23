الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أنف وثلاث عيون.. إطلاق بوسترات الشخصيات الرسمية للفيلم المنتظر

ظافر العابدين
ظافر العابدين

بألوان متناسقة ودافئة وطلّات هادئة بين نظرات متأملة وباسمة يظهر 14 بطلاً للفيلم المنتظر أنف وثلاث عيون على بوسترات الشخصيات الرسمية والتي أطلقتها شركتا انتاج العمل علاناً عن اقتراب موعد عرض الفيلم بدور العرض العربية.

https://www.facebook.com/lagooniefilmproduction/posts/pfbid02oUGe3BEeJCLL6SfVp3qouq3rdtH7ohCzQi8bF5FsM9vGD9CaKmTbxATt9bWbwU2ql
https://www.facebook.com/lagooniefilmproduction/posts/pfbid02DNFrgTUbfkr7t1hma1xgGDDChSs2y4C5ExbFn2USsg8Rv3quP2fsQd6y9T1jDJwDl
https://www.facebook.com/lagooniefilmproduction

بوسترات فيلم أنف وثلاثة عيون

وأظهرت البوسترات نخبة كبيرة من النجوم، كلُ منهم على حدة وهم ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم في ظهور خاص، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى. الفيلم للمخرج أمير رمسيس، ورؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس.

أحداث أنف وثلاثة عيون

تدور أحداث الفيلم حول د.هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً.

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بوسترات فيلم انف وثلاثه عيون فيلم انف وثلاثه عيون انف وثلاثه عيون بوسترات أمينة خليل

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