أنف وثلاث عيون.. إطلاق بوسترات الشخصيات الرسمية للفيلم المنتظر

بألوان متناسقة ودافئة وطلّات هادئة بين نظرات متأملة وباسمة يظهر 14 بطلاً للفيلم المنتظر أنف وثلاث عيون على بوسترات الشخصيات الرسمية والتي أطلقتها شركتا انتاج العمل علاناً عن اقتراب موعد عرض الفيلم بدور العرض العربية.

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بوسترات فيلم أنف وثلاثة عيون

وأظهرت البوسترات نخبة كبيرة من النجوم، كلُ منهم على حدة وهم ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم في ظهور خاص، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى. الفيلم للمخرج أمير رمسيس، ورؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس.

أحداث أنف وثلاثة عيون

تدور أحداث الفيلم حول د.هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً.

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