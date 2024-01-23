الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شعبيات الزمن الجميل تضيء أوبرا الأسكندرية الخميس

أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا بعنوان "شعبيات الزمن الجميل" لفرقه أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو محب فؤاد، في الثامنة مساء الخميس 25 يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

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تفاصيل الحفل

يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات الشعبية الشهيرة التى أبدعها كبار الملحنين منها "هوا يا هوا - طاير يا هوا - عدوية لـ بليغ حمدي ، تمر حنه - بيت العز - من حبي فيك يا جاري لـ محمد الموجي، بتسأل ليه عليا لـ فؤاد حلمي، ع الحلوة والمرة - لما رمتنا العين لـ محمود الشريف، من بحري وبنحبوه لـ عبد العزيز محمود، الناس المغرمين لـ كمال الطويل، في قلبي غرام لـ عبد العظيم محمد ويا زايد في الحلاوة لـ عزت عوض الله، أداء أمير الرفاعى، كريم زيدان، السيد وهب الله، أحمد رجب، هايدى الجندى، يمنى حسن، فاطمة زين، وهبة إسماعيل.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى تأسست عام 2004 وبدأت عروضها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نفس العام، كما قدمت عروضا خاصة للأطفال وشاركت في العديد من أنشطة الأوبرا المتنوعة.

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