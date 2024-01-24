الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فى الـ12 صباحًا.. انطلاق عرض حلقات "حالة خاصة" الجديدة

طه الدسوقي
طه الدسوقي

ينطلق في الثانية عشرة من صباح غد عرض أحداث الحلقات الجديدة من مسلسل “حالة خاصة”، حيث يتم عرض الحلقة السابعة والثامنة من العمل الجديد الذي يعرض على منصة (WATCH IT) المميزة من خلال أعمال لاقت رواجًا مع الجمهور منذ انطلاقتها.

مواعيد عرض حلقات حالة خاصة

الحلقات الجديدة من العمل يتم عرضها بشكل متتال وذلك في حلقتين كل يوم أربعاء مع الساعات الأولى ليوم الخميس، على أن تعرض آخر حلقتين من العمل الأسبوع المقبل في نفس الموعد.

وتشهد حلقتا اليوم عدة إخفاقات ونجاحات لبطل العمل طه دسوقي الذي يقدم شخصية نديم أبو سريع، خاصة أنه سيجد شكلاً جديدًا لهاجر السراج (رام الله) الذي يحبها وتلعب دور محامية في مكتب أماني النجار (غادة عادل).

يعد “حالة خاصة” العمل الدرامي الأول الذي يناقش التوحد من خلال نديم ويجسده الفنان الشاب طه دسوقي، أحمد أبو سريع يريد تنفيذ وصايا والدته له التي أوصته بها قبل رحيلها وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته ويقرر نديم أن تكون هذه الفتاة هى هاجر سراج (رام الله) ضمن أحداث المسلسل.

تفاصيل حلقات مسلسل حالة خاصة

وينتمي حالة خاصة لنوعية المسلسلات ذات العشر حلقات ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء والمسلسل بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، لينا إيهاب، نبيل علي ماهر، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

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