الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأكثر تداولا.. مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقي

طه دسوقي
طه دسوقي

يواصل مسلسل “حالة خاصة” بطولة طه دسوقي نجاحه الكبير منذ عرض أولى حلقاته خلال الفترة الماضية، حيث حظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، ويبحث الجمهور بكثرة عن مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة، لمشاهدة تطور الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقي

تذاع حلقات مسلسل حالة خاصة بواقع حلقتين كل أسبوع، فيعرض في تمام الساعة الثانية عشر صباحا كل يوم الأربعاء يعرض، إذ تم عرض ستة حلقات من العمل حتى الان ويتبقى 4 حلقات من المسلسل من المقرر عرضهم خلال الأسبوعين المقبلين، ويعرض حصريًا على منصة واتش إت الإلكترونية.

تفاصيل وأبطال مسلسل حالة خاصة

وينتمي مسلسل حالة خاصة لنوعية المسلسلات ذات العشر حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من  بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، لينا إيهاب، نبيل علي ماهر، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

مواعيد عرض حلقات مسلسل حالة خاصة على منصة واتش ات وقناة أون

منصة "watch it" تطرح الحلقة 5 و 6 من مسلسل "حالة خاصة"

ويسجل مسلسل حالة خاصة البطولة الأولى المطلقة للفنان الشاب طه دسوقي، في إطار فتح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع منصة ووتش إت الرقمية، مساحة للنجوم الشباب الموهوبين.

أحداث مسلسل حالة خاصة

يعد مسلسل حالة خاصة العمل الدرامي الأول الذي يناقش التوحد، من خلال نديم ويجسده النجم الشاب طه دسوقي، أحمد أبو سريع، يريد تنفيذ وصايا والدته له، التي أوصته بها قبل رحيلها، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته، ويقرر "نديم" الذي يجسد دوره الفنان طه دسوقي، أن تكون هذه الفتاة هي هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله ضمن أحداث المسلسل.

اقرأ أيضاً

مسلسل "حالة خاصة" يواصل تصدره قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة WATCH IT

مسلسل “حالة خاصة” بطولة طه دسوقي مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة مسلسل “حالة خاصة” مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقي طه دسوقي حالة خاصة أحداث مسلسل حالة خاصة

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

رخصة الجيل الخامس.. هل يحتاج المواطن لتغيير شريحته إلى 5G؟

بيان من مجلس الوزراء بشأن إجازة الخميس 25 يناير

تفاصيل الساعات الأخيرة فى معسكر الفراعنة قبل مواجهة غانا

الداخلية تكشف تفاصيل تقييد ۱۱ كلبًا وتكميم أفواهها أمام فندق شهير بـ ٦ أكتوبر

وزير البترول يكلف المهندس عاصم صديق برئاسة شركة حمش مصر لمناجم الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس