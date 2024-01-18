الأكثر تداولا.. مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقي

يواصل مسلسل “حالة خاصة” بطولة طه دسوقي نجاحه الكبير منذ عرض أولى حلقاته خلال الفترة الماضية، حيث حظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، ويبحث الجمهور بكثرة عن مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة، لمشاهدة تطور الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقي

تذاع حلقات مسلسل حالة خاصة بواقع حلقتين كل أسبوع، فيعرض في تمام الساعة الثانية عشر صباحا كل يوم الأربعاء يعرض، إذ تم عرض ستة حلقات من العمل حتى الان ويتبقى 4 حلقات من المسلسل من المقرر عرضهم خلال الأسبوعين المقبلين، ويعرض حصريًا على منصة واتش إت الإلكترونية.

تفاصيل وأبطال مسلسل حالة خاصة

وينتمي مسلسل حالة خاصة لنوعية المسلسلات ذات العشر حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، لينا إيهاب، نبيل علي ماهر، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

ويسجل مسلسل حالة خاصة البطولة الأولى المطلقة للفنان الشاب طه دسوقي، في إطار فتح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع منصة ووتش إت الرقمية، مساحة للنجوم الشباب الموهوبين.

أحداث مسلسل حالة خاصة

يعد مسلسل حالة خاصة العمل الدرامي الأول الذي يناقش التوحد، من خلال نديم ويجسده النجم الشاب طه دسوقي، أحمد أبو سريع، يريد تنفيذ وصايا والدته له، التي أوصته بها قبل رحيلها، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته، ويقرر "نديم" الذي يجسد دوره الفنان طه دسوقي، أن تكون هذه الفتاة هي هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله ضمن أحداث المسلسل.