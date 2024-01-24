الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أول تعليق من غادة طلعت بعد ظهورها أمام السيسي في احتفالات الشرطة

غادة
غادة

عبّرت الفنانة غادة طلعت عن سعادتها بالمشاركة اليوم في حفل عيد الشرطة أمام الرئيس السيسي، قائلة:"أشعر بالفخر لوقوفي أمام رئيس جمهورية مصر العربية، وسعادتي كبيرة جدًا".

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وأضافت:"سعدت لتفاعل الرئيس مع المشاهد وصعوده على المسرح لتحية الفنانة سميحة أيوب، لفتة جميلة جدا، هذا بجانب حرصه على دعمنا وإعرابه عن إعجابه بالعمل".

وعن مشاركتها في العرض قالت غادة:"قدمت شخصية حقيقية لسيدة شهيرة من "بيت الشاعر" وعُرفت بمساعدتها لرجال المقاومة والشرطة ضد العدوان لدرجة أن بيتها أطلق عليه "بيت السلام"، وخلال الأحداث استشهد على يدها وفي منزلها واحد من أبطال الشرطة المصرية إسماعيل على العرابي.

بجانب المشاركة في سرد قصة بطولة الشهيد الرائد مصطفى عبيد محمود سالم، وهو أحد الأبطال الذي استشهد أثناء حمايته للكنيسة من تفجيرات إرهابية ونجح بالفعل في حماية المصليين، لكنه استشهد، والعمل من إخراج الكبير خالد جلال، لافتة 
ولفتت الفنانة غادة طلعت الأنظار في مسلسل الاختيار 2 بشخصية أم إبراهيم زوجة إرهابي رابعة العدوية.

كما شاركت غادة مؤخرًا في عدة أعمال من بينها الفتوة بطولة ياسر جلال والمشوار بطولة محمد رمضان وستهم بطولة روجينا وجت سليمة بطولة دنيا سمير غانم.

غادة طلعت الفنانة غادة طلعت الفنانة الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح

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