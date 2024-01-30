مسلسلات رمضان 2024| وليد فواز شقيق ياسر جلال فى «ألف ليلة وليلة»

يواصل النجم وليد فواز، تصوير دوره فى أحداث مسلسل "ألف ليلة وليلة" أمام النجم ياسر جلال، تمهيدا لعرضه خلال الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2024، على شاشات مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل شخصية وليد فواز فى ألف ليلة وليلة

وعلمت "الدستور" من مصدر خاص أن "وليد" انتهى من تصوير مجموعة مشاهد معظمها أمام ياسر جلال، خاصة أن الأول يجسد شخصية "سالم" شقيق "جودر" الذي يجسده ياسر جلال فى الأحداث.

فى سياق متصل، يسعى المخرج إسلام خيرى، للانتهاء من تصوير أحداث المسلسل ويكثف ساعات التصوير خلال الأيام الحالية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، خاصة أن فريق العمل يستعد للسفر إلى الخارج لإنهاء عدد من المشاهد هناك، قبل بدء شهر رمضان.

ويعتبر مسلسل الف ليلة وليلة، من أضخم الأعمال الدرامية المنتظر عرضها خلال الماراثون الرمضاني، إنتاجيا لفخامة الديكورات، والملابس، والاكسسوارات الخاصة بالمراحل الزمنية التى تدور فيها الأحداث.

صناع وأبطال مسلسل ألف ليلة وليلة

مسلسل ألف ليلة وليلة، يشارك في بطولته أمام النجم ياسر جلال، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أحمد فتحي، أيتن عامر، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستوديوز، ومن إخراج إسلام خيري.

وليد فواز ينافس فى السباق الرمضاني بـ "ألف ليلة وليلة" و"حق عرب"

وبذلك يتنافس النجم وليد فواز، خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل، بعملين خاصة أنه يشارك أيضا فى بطولة بمسلسل "حق عرب" أمام النجم أحمد العوضي، وتدور أحداث العمل في إطار شعبي أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي خلال الأحداث.

مسلسل "حق عرب"، يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين أمام أحمد العوضى، منهم دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، وليد فواز، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وهو من من تأليف محمود حمدان وإنتاج شركة سينرجى، ومن إخراج إسماعيل فاروق.