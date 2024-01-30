دراما رمضان 2024|القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "ألف ليلة وليلة"

يواصل أبطال المسلسل الدرامي الجديد "ألف ليلة وليلة"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، تصوير العمل في اللوكيشن الخاص بالمسلسل في مدينة الإنتاج الإعلامي، ويستمر التصوير لمدة أسبوع في نفس اللوكيشن يستأنف بعدها أبطال العمل التصوير في لوكيشن آخر.

وكان ياسر جلال وأبطال العمل قد انتهوا مؤخرًا من تصوير المشاهد الخارجية للعمل بدولة المغرب.

ورفع المخرج إسلام خيري ساعات تصوير العمل لـ15 ساعة يوميًا، وفقًا لقرار نقابة المهن التمثيلية بعدم زيادة عدد ساعات التصوير على 20 ساعة يوميًا.

وشملت القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "ألف ليلة وليلة" كلًا من: ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس ومايان السيد ووفاء عامر وعبدالعزيز مخيون وأيتن عامر وهنادي مهنا وأحمد بدير، والعمل من تأليف أنور المغيث، وإخراج إسلام خيري.

شخصية ياسر جلال في مسلسل ألف ليلة وليلة

ويظهر ياسر جلال خلال أحداث مسلسل ألف ليلة وليلة بلوك جديد ومختلف، حيث تخلى عن لحيته الطويلة التي قدم بها عددًا من الأعمال الدرامية مؤخرًا.

تفاصيل مسلسل ألف ليلة وليلة

يدور مسلسل ألف ليلة وليلة حول إعادة إحياء حكايات ألف ليلة وليلة الشهيرة، ولكن في إطار حديث يواكب العصر الحالي ويكشف عن خفايا جديدة بعيدة عن الصور النمطية للصيغة التاريخية لحكايات ألف ليلة وليلة، ويجسد ياسر جلال خلال الأحداث دور بطل شعبي يُدعى شهريار.

أبطال مسلسل ألف ليلة وليلة

"ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتى ميديا هب "سعدى جوهر" وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبدالمغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.