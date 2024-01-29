الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقات الجديدة على ON

بين السطور
بين السطور

يتابع الجمهور مسلسل بين  السطور للنجمة صبا مبارك والذي انطلق عرضه مساء أمس الأحد، عبر شاشة قنوات ON. 

وشهدت أحداث مسلسل  بين السطور أحداث مثيرة ابهرت الجمهور المتابع لدراما الاوف سيزون الذي يهد عرض أعمال قوية ومتميزة. 

ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض الحلقة الثانية من مسلسل بين السطور، وخلال هذا التقرير نقدم لجمهور وعشاق مسلسل “بين السطور” مواعيد عرضه وأبطاله وقصته. 

مواعيد عرض مسلسل بين السطور الحلقة 2

يعرض مسلسل بين السطور الحلقة 2 عبر شبكة قنوات ON  من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء بينما يعرض على ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء. 

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل "بين السطور" لـ صبا مبارك

تردد قنوات ON الفضائية لمتابعة مسلسل بين السطور

مواعيد عرض واعادة مسلسل بين السطور 

يعرض مسلسل بين السطور من بطولة صبا مبارك واحمد فهمي بشكل يومي من الأحد إلى الخميس على شاشة قناة ON العامة وON drama. 

ويعرض مسلسل بين السطور الحلقة 2 على شاشة ON في تمام الساعة 8 مساءً، ويعاد عرضه في تمام الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

جدير بالذكر أن مسلسل بين السطور سوف يٌعاد عرضه في تمام الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور لصبا مبارك عبر قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساءً، ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، ويعرض المسلسل بالتزامن على منصة watch it

قصة وأحداث مسلسل بين السطور 

ويرصد العمل حياة الإعلامية هند سالم التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريا التي تبدو موضع حسد وغيرة من الاخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الأمور عند وقوع  جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماض اعتقدت أنها تجاوزته، فتبدأ الأسرار بالتكشف لتهدد ليس مستقبلها المهني فحسب بل زواجها أيضا.

جريمة قتل تقلب حياة إعلامية رأسًا على عقب وتجد نفسها موضع الاتهام، ضمن أحداث تحمل الكثير من التشويق في الدراما الاجتماعية "بين السطور"، المقتبس عن الدراما الكورية MISTY، وقامت نجلاء الحديني بمعالجته دراميًا وأشرفت على الكتابة، وأخرجه وائل فرج، 

أبطال مسلسل بين السطور 

يضم "بين السطور" كوكبة من النجوم منهم صبا مبارك، أحمد فهمي، ناردين فرج، محمد علاء، سلمى أبو ضيف، علي الطيب، وليد فواز، باسل ألزارو، عمرو جمال، عمر شرقي، مصطفى سلامة، وبمشاركة أيمن عزب، سلوى محمد علي، ليلى عز العرب واخرين. 

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موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني.. الحلقة 12

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موعد عرض وإعادة مسلسل بين السطور على ON الحلقات الجديدة

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