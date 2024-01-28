مسلسل حالة خاصة.. تفاصيل عرض الحلقات الأخيرة وقصته وأبطاله

تطورت الأحداث بشكل كبير في مسلس “حالة خاصة” من بطولة غادة عادل وطه دسوقي.

وشارف مسلسل “حالة خاصة” على انتهاء حلقاته حيث تعرض منصة watch it خلال أيام اخر حلقات العمل.

و استطاع مسلسل “حالة خاصة” تحقيق نجاح كبير ولاقي العمل استحسان الجمهور والنقد على حد سواء.

وحصد بطلي العمل غادة عادل وطه دسوقي على إرشادات واسعة من الجمهور.

ووصف الجمهور غادة بأنها وصلت لمرحلة نضج فني كبير بينما استطاع طه ذسوقي تغيير جلده ليثبت بجدارة قدرته على التنوع بين الأدوار المختلفة.

ويبحث جمهور ومحبي مسلسل “حالة خاصة” من بطولة طه دسوقي وغادة عادل عن قصة العمل وأبطاله ومواعيد عرضه المختلفة.

وفيما يلي نقدم لجمهور مسلسل “حالة خاصة” مواعيد عرض العمل عبر منصة watch it.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة مكون من 10 حلقات فقط ويعرض عبر منصة watch it بواقع حلقتين أسبوعيا يوم الأربعاء ويتم عرض الحلقتين في تمام الساعة الثانية عشر صباحا ويعد المسلسل احد الانتاجات الاصلية والحصرية لمنصة watch it كما يعد البطولة المطلقة الأولى لطه دسوقي في عالم الدراما.

قصة مسلسل حالة خاصة

يتناول العمل قصة نديم أبو سريع وهو الشخص الذي يعاني من التوحد ويقدم حالة استثنائية من الذكاء الذي يجعله يصل لأعلى المراكز في كل مجال يدخل فيه، لكنه مع كل ذلك لا يجد نفسه سعيدا أو يشعر بمدى النجاح الذي يقدمه، ليظل وحيدًا منطويا على نفسه لأبعد الحدود.

ويجسد طه دسوقي، شخصية نديم أحمد أبو سريع، وهو شاب يعاني من مرض التوحد ويحاول التغلب على التحديات التي يواجهها في حياته، بعد أن تخرج في كلية الحقوق ولم يتم تعيينه في الكلية، لأنه "حالة خاصة"، ويتمنى أن يصبح محاميًا ناجحا، فيتقدم بالعمل في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار التي تجسدها الفنانة غادة عادل.

أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.