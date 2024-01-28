الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

تفاصيل شخصية محمد علاء جاميكا في مسلسل "بين السطور"

محمد علاء جاميكا
محمد علاء جاميكا

شارك الفنان محمد علاء جاميكا، ضمن أبطال مسلسل "بين السطور"، وذلك بعد نجاح تجربته الفنية في مسلسل الثمانية، بمشاركة نجوم كِبار الفن، ليظهر في الموسم الشتوي من خلال شخصية لاعب رماية وهى شخصية جديدة ومختلفة ما حمسه للمشاركة في المسلسل والموافقة على الدور دون تردد.

وأكد جاميكا، أن الشخصية هي التي حمسته وجعلته يوافق علي الدور دون تردد، خاصًة أنه سيكون شخصية رياضية، وبطل رماية والأمر لم يحدث من قبل، متابعًا: "تدربنا على رماية لمدة زادت عن الـ 3 شهور، والتصوير تم بالفعل في أماكن حقيقية مخصصة لرياضة الرماية.

وأضاف: "انا وأحمد فهمي كنّا نتدرّب على الرماية، كما أن المخرج وائل فرج العظيم الذي أحب العمل بشكل كبير وساعدنا على التفاصيل من خلال دراسة الشخصيات، جعلنا نصوّر في الأماكن المخصصة للصيد على أرض الواقع، وصورّنا في الأماكن الحقيقة التي حدثت فيها بطولة العالم للرماية حيث ستظهر ضمن الاحداث، وسيظهر حكام دوليين حقيقين وأيضًا لاعبيين رماية حقيقيين".

ويعيش الفنان محمد علاء جاميكا قصة حب مع الفنانة صبا مبارك والذين ينفصلان عن بعضهما ويكون لكل منهما حياته وبسبب حدث ما سيعود الثنائي للقاء من جديد.

وعن كواليس المسلسل، قال: "كواليس كلها مممتعة وحقيقي استمتعت بالشغل مع كل هؤلاء النجوم فجميعهم أصدقائي، والمخرج اشركنا في تفاصيل العمل والشخصيات وتعاملنا معها كأنها حقيقية حتي تصل للمشاهد بشكل طبيعي دون مبالغة".
 

تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل «بين السطور»

قبل عرضه.. تفاصيل شخصية دنيا المصرى فى مسلسل "بين السطور"

مواعيد عرض مسلسل بين السطور

 مواعيد عرض مسلسل "بين السطور" من يوم الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء عبر شاشة قناة ON ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، كما أنه يمكن إعادة الحلقات مرة أخرى في الساعة الثانية الساعة الخامسة صباحًا.

مواعيد عرض مسلسل بين السطور جاميكا الفنان محمد علاء جاميكا أبطال مسلسل بين السطور بين السطور مسلسل بين السطور

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