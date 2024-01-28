الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024|نشوى مصطفى عن "إمبراطورية ميم": تجربة عظمية

نشوي مصطفي
نشوي مصطفي

عادت الفنانة نشوى مصطفى إلى عالم الدراما من جديد، من خلال تعاقدها على بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوي، والذي سيخوض من خلاله السباق الرمضاني ٢٠٢٤، ليكون ضمن دراما رمضان.


وقررت الفنانة نشوي مصطفي أن تعود إلى عالم الدراما من جديد بعد غياب دام لسنوات من خلال مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي سيعرض في رمضان ٢٠٢٤، متابعة في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًة: "الحمد لله على هذه العودة القوية، والذي اعتبرها بمثابة تحدي خاصةً أن النص الأصلي يعود إلى الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس"، مختتمة حديثها: "إمبراطورية ميم بالنسبة لي تحويشة ١٠ سنين من عمري".

 

 

تفاصيل شخصية الفنان خالد النبوي في إمبراطورية ميم

ويظهر الفنان خالد النبوي أب لـ6 أبناء وهم: "نور النبوى، هاجر السراج، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، وطفل صغير اسمه مصطفى".

مسلسل "إمبراطورية ميم

مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن نص الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان آخر أعمال خالد النبوى فى شهر رمضان الماضى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية.

مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 خالد النبوي إمبراطورية ميم الفنانة نشوى مصطفى نشوى مصطفى تفاصيل شخصية الفنان خالد النبوي في إمبراطورية ميم

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

عاجل.. انقلاب أوتوبيس أمام بوابة النادى الأهلى بمدينة نصر

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية السبت

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟