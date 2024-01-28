مسلسلات رمضان 2024|نشوى مصطفى عن "إمبراطورية ميم": تجربة عظمية

عادت الفنانة نشوى مصطفى إلى عالم الدراما من جديد، من خلال تعاقدها على بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوي، والذي سيخوض من خلاله السباق الرمضاني ٢٠٢٤، ليكون ضمن دراما رمضان.



وقررت الفنانة نشوي مصطفي أن تعود إلى عالم الدراما من جديد بعد غياب دام لسنوات من خلال مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي سيعرض في رمضان ٢٠٢٤، متابعة في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًة: "الحمد لله على هذه العودة القوية، والذي اعتبرها بمثابة تحدي خاصةً أن النص الأصلي يعود إلى الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس"، مختتمة حديثها: "إمبراطورية ميم بالنسبة لي تحويشة ١٠ سنين من عمري".

تفاصيل شخصية الفنان خالد النبوي في إمبراطورية ميم

ويظهر الفنان خالد النبوي أب لـ6 أبناء وهم: "نور النبوى، هاجر السراج، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، وطفل صغير اسمه مصطفى".

مسلسل "إمبراطورية ميم

مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن نص الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان آخر أعمال خالد النبوى فى شهر رمضان الماضى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية.