قبل عرضه.. تفاصيل شخصية دنيا المصرى فى مسلسل "بين السطور"

تخوض الفنانة دنيا المصري تجربة جديدة ومختلفة في عالم الدراما، من خلال مسلسل “بين السطور” الذي تلعب بطولته الفنانة صبا مبارك، والفنان أحمد فهمي، والفنان محمد علاء جاميكا ووليد فواز، وعدد كبير من نجوم الفن ومن تأليف نجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج، وهو النسخة الكورية لأحد المسلسلات.

وكشفت الفنانة دنيا المصري، عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل “بين السطور” الذي من المقرر عرضه، غدًا الأحد، الموافق 28 يناير 2024، وهي ستكون معدة في أحد البرامج السياسية الكبيرة التي تكون مذيعته الفنانة صبا مبارك، وهو برنامج شهير في عالم الميديا.

وتابعت المصري في تصريحات، لـ"الدستور": “شخصية جميلة التي أجسدها ضمن أحداث مسلسل بين السطور تربطها علاقة صداقة قديمة بهند سالم التي تلعب دورها الفنانة صبا مبارك، والشخصية جديدة ومختلفة ومحورّية في أحداث المسلسل”.

قصة مسلسل بين السطور

تدور أحداث مسلسل "بين السطور" في إطار تشويقي اجتماعي، وهو مكوّن من 30 حلقة تعرض على مدار شهر بين أواخر يناير، وشهر فبراير لعام 2024، وتدور أحداث العمل الفني حوّل شخصية "هند" التي تجسدها الفنانة صبا مبارك، والتي يعود حبيبها "محمد علاء جاميكا"، ليضعها في موقف صعب، بجانب تورطها في إحدى القضايا التي تبحث عنها حتي تعيد برنامجها للشهرة من جديد وتنقذه من الفشل.

وتتصاعد أحداث مسلسل "بين السطور"، حتي يظهر الفنان أحمد فهمي الذي يجسد شخصية وكيل نيابة تنقلب حياته رأسًا على عقب، ويتحوّل من وكيل نيابة إلى محام ويتقابل مع المذيعة هند التي تلعبها الفنانة صبا مبارك، ومن ثم تتصاعد الأحداث في المسلسل وتفاصيله.

أبطال مسلسل بين السطور

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل "بين السطور" هو من بطولة كل من الفنانة صبا مبارك والفنان أحمد فهمي والفنان محمد علاء، ودنيا المصري، وليد فواز، باسل الزارو، ناردين فرج، وعدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من تأليف مريم نعوم بالتعاون مع نجلاء الحديني وإخراج وائل فرج.