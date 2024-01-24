الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد 4 أيام.. مواعيد عرض مسلسل بين السطور لـ صبا مبارك

صبا مبارك
صبا مبارك

أيام قليلة تفصلنا عن بدء  المسلسل الجديد "بين السطور"، بطولة الفنانة صبا مبارك، والفنان أحمد فهمي، بمشاركة نخبة من نجوم الفن، ومن تأليف نجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج، والذي سيكون عبارة عن نسخة مصرية لأحد المسلسلات الكورية، ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل بين السطور

ويزداد البحث عبر الموقع الأكثر شهرة "جوجل"، عن مواعيد عرض مسلسل "بين السطور"، للفنانة صبا مبارك، مِن قِبل الجمهور ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي يرصدها "الدستور" في سياق السطور التالية.

من المقرر أن يعرض  مسلسل "بين السطور" على أحد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي قناة "أون"، والذي سيكون ضمن مسلسلات الأوف سيزون، وسيتم عرضه في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعرض حلقة يوميًا في الفترة من الأحد ليوم الخميس من كل أسبوع.

موعد عرض مسلسل بين السطور للفنانة صبا مبارك عبر شاشة ON

"بين السطور وحدوتة منسية".. أحدث أعمال "المتحدة" على شاشة التليفزيون

مواعيد عرض مسلسل "بين السطور" والقنوات الناقلة

أحمد فهمي عن "بين السطور": أقدم شخصية مركبة تتحوّل من وكيل نيابة إلى محام

قصة مسلسل بين السطور

تدور أحداث مسلسل "بين السطور" في إطار تشويقي اجتماعي، وهو مكوّن من 30 حلقة تعرض على مدار شهر ما بين أواخر يناير، وشهر فبراير لعام 2024، وتدور أحداث العمل الفني حوّل شخصية "هند" التي تجسدها  الفنانة صبا مبارك، والتي يعود حبيبها "محمد علاء جاميكا"، ليضعها في موقف صعب، بجانب تورطها في أحد القضايا التي تبحث عنها حتي تعيد برنامجها للشهرة من جديد وتنقذه من الفشل.

وتتصاعد أحداث مسلسل "بين السطور"، حتي يظهر الفنان أحمد فهمي الذي يجسد شخصية وكيل نيابة تنقلب حياته رأسًا على عقب، ويتحوّل من وكيل نيابة إلى محامي ويتقابل مع المذيعة هند التي تلعبها الفنانة صبا مبارك، ومن ثم تتصاعد الأحداث في المسلسل وتفاصيله.

أبطال مسلسل بين السطور

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل "بين السطور" هو من بطولة كل من الفنانة صبا مبارك والفنان أحمد فهمي والفنان محمد علاء، ودنيا المصري، وليد فواز، باسل الزارو، ناردين فرج، وعدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من تأليف مريم نعوم بالتعاون مع نجلاء الحديني وإخراج وائل فرج.

موعد عرض مسلسل بين السطور للفنانة صبا مبارك عبر شاشة ON

صبا مبارك كلمة السر بين جامايكا وأحمد فهمى فى الإعلان الرسمى لـ"بين السطور"

مسلسلات رمضان 2024| صبا مبارك تخوض السباق الرمضاني بـ لحظة غضب

 

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موعد عرض مسلسل بين السطور للفنانة صبا مبارك عبر شاشة ON

صبا مبارك كلمة السر بين جامايكا وأحمد فهمى فى الإعلان الرسمى لـ"بين السطور"

تفاصيل شخصية صبا مبارك فى "بين السطور"

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