أحمد فهمي عن "بين السطور": أقدم شخصية مركبة تتحوّل من وكيل نيابة إلى محام

ينتظر الفنان أحمد فهمي عرض مسلسله الجديد “بين السطور” الأحد 28 يناير عبر قنوات أون ضمن مسلسلات الموسم الشتوي بمشاركة النجمة صبا مبارك وعدد كبير من النجوم، وهذه المرة شخصية جديدة ومركبة عليه في مسلسل "بين السطور"، حيث سيجسد شخصية وكيل نيابة ومن ثم يتركها بعد العمل فيها فترة ليتجه إلى المحاماة، مع وقوع الكثير من التطورات في شخصيته.

مسلسل بين السطور

وعن تحضيره للشخصية، تحدث فهمي في تصريحات لـ"الدستور" قائلًا: "جلست مع وكلاء نيابة، وسلك جنائي، لكي أركز في تفاصيل عملهم، وطرق جلوسهم ومشيتهم، وشخصيتهم في الحديث، والطابع النفسي للشخصية وتأثره بمهنته، لأن الشخصية قائمة على ما بين السطور كما هو اسم المسلسل، وبعد تحوّلي من وكيل نيابة لمحامي جلست أيضًا معهم لأن الدراما تحتم جزء كبير من تفاصيل المحاماة جوا الشغل".

وأضاف: "لأن المشاهد لها علاقة بالعمل، والدراما لها علاقة بماذا تعمل الناس، والمحامي هنا لديه خلفية بأنه كان وكيل نيابة، وليس محاميًا بشكل مباشر، وهذا نوع آخر من المحامين بسبب التفاصيل التي يركز فيها".

وأوضح أنه ظل يعمل حوّالي عام ونصف العام على هذا المسلسل، من خلال تحضيرات مع مخرج العمل وائل فرج، سواء بروفة عمل أو لقاء من المحامين ووكلاء النيابة، "كلنّا في الحقيقة تعبنا في التفاصيل"، وتوجه بالشكر إلى جميع العاملين في مسلسل "بين السطور"، خاصًة الفنانة صبا مبارك، شريكته في بطولة العمل الفني ووصفها بأنها شريكة النجاح الشاطرة الموهوبة.

تفاصيل مسلسل بين السطور

مسلسل "بين السطور" هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.