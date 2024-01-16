الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وائل فرج ينشر صورة جديدة له من كواليس "بين السطور"

المخرج وائل فرج
المخرج وائل فرج

شارك المخرج وائل فرج، مخرج مسلسل "بين السطور" بطولة الفنانة صبا مبارك، والفنان أحمد فهمي، والفنان محمد علاء الشهير بـ"جاميكا" وعدد كبير من نجوم الفن، صورة جديدة له من كواليس تصوير المسلسل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب  المخرج وائل فرج على الصورة التي شارك بها جمهوره رفقة مدير التصوير محمد عبدالرءوف، قائلًا: "صورة من الكواليس"، حيث كتبها باللغة الإنجليزية: Behind the scene، وتفاعل معه عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر فيسبوك.

وفي وقت سابق، قال فرج في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "التصوير الفعلي للمسلسل حدث في حوالي 6 شهور من بعد الانتهاء من التحضيرات، كما أن القصة نفسها مقتبسة ولكن المعالجة مصرية بحتة، والأحداث مختلفة تمامًا ونحن كنا غير مقيدين بفكرة تناول معينة أو ربط في شخصية معينة، فهناك بعض الشخصيات التي أضفناها بجانب عدد من المواقف الارتجالية التي حدثت وأضيفت في المسلسل، لذا لا أتخوف من فكرة الربط بين المسلسل المصري والفورمات الكوري".

تفاصيل شخصية الفنان محمد علاء جاميكا في مسلسل "بين السطور"

بطولة صبا مبارك.. مواعيد عرض مسلسل "بين السطور" على أون

موعد عرض مسلسل "بين السطور"

تستعد شبكة قنوات on لعرض أحدث مسلسلات النجمة صبا مبارك، والفنان أحمد فهمي، والذي يحمل اسم "بين السطور"، خمس حلقات  والذي يتكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي.

وسيتم عرض مسلسل "بين السطور"، في نهاية الشهر الجاري يناير، تحديدًا في الـ28 من يناير، وذلك ضمن مسلسلات الأوف سيزون.

مسلسل "بين السطور" هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

موعد عرض مسلسل بين السطور عرض مسلسل بين السطور مسلسل بين السطور بين السطور المخرج وائل فرج وائل فرج

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تفاصيل شخصية الفنان محمد علاء جاميكا في مسلسل "بين السطور"

بطولة صبا مبارك.. مواعيد عرض مسلسل "بين السطور" على أون

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