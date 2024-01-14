الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بطولة صبا مبارك.. مواعيد عرض مسلسل "بين السطور" على أون

صبا مبارك
صبا مبارك

أيام قليلة متبقية على عرض مسلسل "بين السطور"، بطولة الفنانة صبا مبارك، وهو النسخة المصرية لمسلسل كوري، وعالجته دراميًا الكتابة والسيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصري، وعدد كبير من نجوم الفن.

ويرصد "الدستور" مواعيد عرض مسلسل "بين السطور" في السطور التالية.

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "بين السطور" أنه من المقرر عرضه في الـ28 من شهر يناير الجاري من عام 2024، وهو ضمن مسلسلات الأوف سيزون، ومن المقرر عرضه يوميا في تمام الساعة الـ8، يوميا من الأحد إلى الخميس.

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل "بين السطور" هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

أبطال «بين السطور» لـ«الدستور»: شخصيات ومواقف ارتجالية تُميزه عن النسخة الكورية

"بين السطور" وفيلم "أنف وثلاث عيون".. نشاط فني لـ صبا مبارك

من بطولتها.. النجمة صبا مبارك تتورط في قضية كبيرة في بين السطور

مسلسل "بين السطور" تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، والعمل مكون من 30 حلقة.

وتجسد الفنانة صبا مبارك دور مذيعة وإعلامية شهيرة تورط نفسها في قضية تكشف عنها وعن ماضيها دون قصد، حيث كان هدفها في البداية هو إنقاذ برنامجها من الفشل، إلا أن كل هذا لا يبوء بالنجاح.

كما أن الفنان أحمد فهمي، يجسد شخصية وكيل نيابة إلا أن حياته تتغير ويصبح محاميا، وتتصاعد الأحداث عند مقابلة الثنائي لبعضهما بفعل الظروف، ومن ثم تحدث تطورات على مدار 30 حلقة.

المسلسل جديد من نوعه بسبب تقارب الأحداث إلى أرض الواقع بسبب شعور المشاهد بتقارب للشخصيات منه، وذلك حسبما أوضحت المؤلفة في تصريحات سابقة لـ“الدستور”، وهو الأمر الذي راهن عليه صناع المسلسل.

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بطولة صبا مبارك.. مواعيد عرض مسلسل "بين السطور

بطولة صبا مبارك مواعيد عرض مسلسل بين السطور مواعيد عرض مسلسل بين السطور مسلسل بين السطور بين السطور صبا مبارك

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"بين السطور" وفيلم "أنف وثلاث عيون".. نشاط فني لـ صبا مبارك

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