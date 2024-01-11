أبطال «بين السطور» لـ«الدستور»: شخصيات ومواقف ارتجالية تُميزه عن النسخة الكورية

تستعد شبكة قنوات on لعرض مسلســـل «بين السطور»، بطولة الفنانين صبا مبارك وأحمد فهمى، نهاية الشهر الجارى، وهو مكون من 30 حلقة، ويذاع بمعدل خمس حلقات فى الأسبوع، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق.

«بين السطور» ضمن مسلسلات الـ«أوف سيزون»، وهو النسخة المصرية لمسلسل كورى عالجته دراميًا وأشرفت على كتابته السيناريست نجلاء الحدينى، من إخراج وائل فرج، ويشارك فى بطولته محمد علاء ووليد فواز وناردين فرج وباسل الزارو وعلى الطيب ودنيا المصرى.

“الدستور” التقت صناع العمل، لمعرفة كواليس تصويره، وما الذى يحمله صناعه من توقعات بشأنه.

“صبا مبارك” إعلامية شهيرة تتورط فى قضية كبيرة

قالت الفنانة صبا مبارك إنها تجسد شخصية امرأة اسمها هند سالم، تعمل إعلامية شهيرة، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تورطها فى قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها، الذى يحمل قصة حب قديمة، وهو الأمر الذى يصيبها بالذعر والقلق، لأن هدفها كان إنقاذ برنامجها من خلال فكرة اقترحتها.

وأضافت «صبا»: «ليست المرة الأولى التى أجسد فيها شخصية إعلامية، فسبق أن قدمتها عام ٢٠١٥ خلال مشاركتى فى مسلسل (حق ميت) مع الفنان حسن الرداد، وحينها لعبت دور المذيعة نهال مفيد، التى كشفت عن تفاصيل عدد من القضايا، إلا أن الدور هنا مختلف تمامًا».

وأوضحت: «الاستعداد للشخصية تضمن مقابلة عدد من المذيعين الكبار، لمعرفة طريقة تصرف الإعلامى فى المواقف المختلفة، والقواعد التى يراعيها خلال ممارسة مهنته، وطريقة التحاور مع فريق الإعداد، وكان معنا مستشارون لتعليمنا طريقة الأداء والإلقاء من الناحية المهنية، وهو الأمر الذى أحببته جدًا، لأن المشاهد سيشعر بأننى مذيعة بالفعل ولست مجرد فنانة بتلعب دور».

أحمد فهمى.. “شخصية مركبة.. ترك النيابة للعمل بالمحاماة”

وأوضح الفنان أحمد فهمى أنه يجسد شخصية جديدة ومركبة خلال العمل، وهى شخصية وكيل نيابة ترك العمل واتجه إلى المحاماة، ويواجه تحديات كثيرة.

وأشار «فهمى» إلى أنه حرص على مقابلة عدد من وكلاء النيابة العاملين فى قضايا الجنايات، ليعرف تفاصيل عملهم والقواعد التى يجب اتباعها خلال العمل، وطريقة التعامل مع القضايا المختلفة.

وأوضح: «الشخصية تشبه اسم المسلسل، فهى تقوم كلية على ما بين السطور.. كما قابلت عددًا من المحامين، لأعرف أجواء العمل وطرق التصرف فى المواقف المختلفة».

وأضاف: «بالطبع يختلف أداء محامٍ عن آخر التحق بالمهنة بعد تركه وظيفة فى النيابة العامة، فهو يركز على تفاصيل مختلفة حينما يعمل بأى قضية».

وتابع: «استغرق العمل فى هذا المسلسل نحو عام ونصف العام، شملت التحضيرات مع المخرج وائل فرج والبروفات ومقابلات المحامين ووكلاء النيابة.. أرهقنا التركيز على التفاصيل»، موجهًا الشكر لكل العاملين فى مسلسل «بين السطور»، خاصة الفنانة صبا مبارك، شريكته فى بطولة العمل الفنى، ووصفها بأنها «شريكة النجاح الشاطرة الموهوبة».

محمد علاء جاميكا: لاعب رماية أشارك فى بطولة عالمية

جاءت مشاركة الفنان محمد علاء جاميكا، ضمن أبطال مسلسل «بين السطور»، بعد نجاح تجربته فى مسلسل «الثمانية».

هذه المرة يظهر «جاميكا» بشخصية لاعب رماية، وهى شخصية جديدة ومختلفة، ما دفعه للمشاركة فى المسلسل والموافقة على الدور دون تردد.

وقال «جاميكا»: «أعجبتنى فكرة تقديم شخصية رياضى وبطل رماية، فلم أقدم شخصية مثلها من قبل.. تدربنا على الرماية لمدة زادت على الـ٣ أشهر، والتصوير جرى بالفعل فى أماكن حقيقية مخصصة لرياضة الرماية».

وأضاف: «أنا وأحمد فهمى كنا نتدرب على الرماية، كما أن المخرج وائل فرج، العظيم الذى أحب العمل بشكل كبير، ساعدنا فى كل التفاصيل، وجعلنا نصوّر فى الأماكن المخصصة للصيد على أرض الواقع.. ذهبنا إلى المكان الحقيقى التى تقام فيه بطولة العالم للرماية، كما سيرى الجمهور، وسيظهر حكام دوليون حقيقون ولاعبون حقيقيون أيضًا».

وأكد أن الكواليس كانت ممتعة: «استمتعت بالعمل مع كل هؤلاء النجوم، وجميعهم أصدقائى»، لافتًا إلى أن المخرج كان يتحدث مع كل ممثل عن تفاصيل شخصيته، ويحاولون الوصول لأفضل الحلول.

نجلاء الحدينى: أراهن على ارتباط الجمهور نفسيًا بالشخصيات

وأشارت السيناريست نجلاء الحدينى إلى أنها عملت على تحويل فكرة أجنبية إلى عمل مصرى، مشيرة إلى أن النسخة المصرية مختلفة فى البناء عن الأصلية، فلا بد من جعلها مناسبة للمجتمع المصرى.

وأوضحت «نجلاء»: «الرهان الأساسى هو جعل المشاهد يرتبط بالشخصيات نفسيًا وعاطفيًا»، لافتة إلى أنها لا تنشغل بفكرة المقارنة بين العمل المصرى والعمل الأصلى.

وأضافت: «الانشغال بالمقارنات يقيد الإبداع، ومَن سيشاهد المسلسل سيدرك مدى الاختلاف الكبير بينه وبين المسلسل الأصلى، فالواقع الذى سيراه الجمهور ليس الواقع الكورى بل الواقع المصرى».

وتابعت: «كتابة الشخصيات والأحداث استغرقت وقتًا طويلًا، بسبب رغبتنا فى كتابة تفاصيل دقيقة، حتى يدرك كل ممثل جميع أبعاد شخصيته، خاصة أن أحداث العمل تدور فى أكثر من زمن.. فضلًا عن أن تركيبة العمل معقدة».

وأكدت أن شخصيات المسلسل أقرب للواقع وسيشعر المشاهد بأنه صادف شخصيات مثلها من قبل على أرض الواقع، وهذا الأمر مقصود، وذلك حتى يرتبط المشاهد ذهنيًا مع الشخصيات ويظل منجذبًا لها.

وعن سبب تسمية المسلسل «بين السطور»، قالت: «ليس كل ما نراه من مظاهر حقيقة، فيمكن أن تختلف طرق التعبير عن المشاعر، وهذا سيحدث مع أبطال العمل».

وعن عرض المسلسل عبر قناة «أون تى فى»، أضافت: «عرض المسلسل على أكبر قناة من قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يساعد فى تحقيق المزيد من الانتشار، خاصة أن القناة لها قاعدة جماهيرية عريضة».

وائل فرج: التصوير استغرق 6 أشهر بعد عام من البحث والدراسة

أكد المخرج وائل فرج،، أن التحضير للمسلسل استغرق عامًا ونصف العام من البحث والدراسة لتحديد أنماط الشخصيات التى ستظهر خلال العمل لتكون أقرب ما يكون للواقع المصرى.

وأضاف «فرج»: «لم أواجه أى صعوبات أثناء التحضيرات أو التصوير، لأن أبطال العمل محترفون، ولأن شركة الإنتاج وفرت لنا كل اللوجستيات اللازمة».

وذكر أن التصوير الفعلى للمسلسل استغرق ٦ أشهر، بعد الانتهاء من التحضيرات، لافتًا إلى أن القصة مقتبسة من مسلسل كورى، لكن بمعالجة مصرية، والأحداث مختلفة تمامًا.

وأكد: «لم نكن مقيدين بفكرة معينة، فقد أضفنا شخصيات وحذفنا شخصيات، وهناك مواقف ارتجالية حدثت وجرى ضمها للعمل.. ولا تشغلنى فكرة مقارنة هذا العمل بالعمل الأصلى».

ووجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على عرض المسلسل عبر قناتها «أون» قائلًا: «هذه صفقة لم تحدث من قبل فى تاريخ الدراما، بعرض المسلسل على قناة كبيرة ومنصة رقمية كبيرة أيضًا.. هذا أمر مبشر بالخير وأتوقع نجاح المسلسل، لأن تلك القناة لها قاعدة جماهيرية ضخمة».