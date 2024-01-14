الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل شخصية الفنان محمد علاء جاميكا في مسلسل "بين السطور"

محمد علاء جاميكا
محمد علاء جاميكا

شارك الفنان محمد علاء جاميكا، ضمن أبطال مسلسل "بين السطور"، وذلك بعد نجاح تجربته الفنية في مسلسل الثمانية، بمشاركة نجوم كِبار الفن، ليظهر في الموسم الشتوي من خلال شخصية لاعب رماية وهي شخصية جديدة ومختلفة ما حمسه للمشاركة في المسلسل والموافقة على الدور دون تردد.

وأكد جاميكا، أن الشخصية هي التي حمسته وجعلته يوافق على الدور دون تردد، خاصًة أنه سيكون شخصية رياضية، وبطل رماية والأمر لم يحدث من قبل، متابعًا: “تدربنا على رماية لمدة زادت عن الـ 3 شهور، والتصوير تم بالفعل في أماكن حقيقية مخصصة لرياضة الرماية”.

وأضاف: "أنا وأحمد فهمي كنّا نتدرّب على الرماية، كما أن المخرج وائل فرج العظيم الذي أحب العمل بشكل كبير وساعدنا على التفاصيل من خلال دراسة الشخصيات، جعلنا نصوّر في الأماكن المخصصة للصيد على أرض الواقع، وصورّنا في الأماكن الحقيقية التي حدثت فيها بطولة العالم للرماية حيث ستظهر ضمن الأحداث، وسيظهر حكام دوليين حقيقيين وأيضًا لاعبيين رماية حقيقيين".

وعن كواليس المسلسل، قال: "كواليس كلها ممتعة وحقيقي استمتعت بالشغل مع كل هؤلاء النجوم فجميعهم أصدقائي، والمخرج أشركنا في تفاصيل العمل والشخصيات وتعاملنا معها كأنها حقيقية حتى تصل للمشاهد بشكل طبيعي دون مبالغة".

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مواعيد عرض مسلسل بين السطور 

 

تستعد شبكة قنوات on لعرض أحدث مسلسلات النجمة صبا مبارك، والفنان أحمد فهمي، والذي يحمل اسم "بين السطور"، خمس حلقات خلال الأسبوع من مسلسل "بين السطور" والذي يتكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي.

وسيتم عرض مسلسل "بين السطور"، في نهاية الشهر الجاري يناير، تحديدًا في الـ 28 من يناير، وذلك ضمن مسلسلات الأوف سيزون، والمسلسل هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

مواعيد عرض مسلسل بين السطور مسلسل بين السطور تفاصيل شخصية الفنان محمد علاء جاميكا في مسلسل بين السطور الفنان محمد علاء جاميكا محمد علاء

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