السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل "بين السطور" والقنوات الناقلة

بين السطور
بين السطور

ينطلق مساء غدًا الأحد، أولى حلقات مسلسل "بين السطور" للنجم أحمد فهمي، والنجمة صبا مبارك، وذلك على قناة ON  الفضائية، وسط ترقب شديد من الجمهور، خاصة بعد طرح البوسترات الخاصة بالعمل الدرامي، الذى يعد أحدث انتاجات الموسم الدرامي الشتوي الحالي.

وقبل انطلاق أولى حلقات المسلسل، بدأ الجمهور يبحث عن مواعيد عرض حلقات مسلسل "بين السطور" وتفاصيله وأبطاله وهو ما ترصده "الدستور" إليكم خلال السطور التالية.

مواعيد عرض حلقات مسلسل بين السطور على شبكة قنوات ON

يعرض مسلسل بين السطور، للنجم أحمد فهمى والنجمة صبا مبارك، من الأحد إلى الخميس  في تمام الساعة الثامنة مساء عبر شاشة قناة ON ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر مساءا وللمرة الثانية الساعة الخامسة صباحا.

فيما يعرض مسلسل بين السطور، عبر شاشة قناة ON Drama الساعة الحادية عشر مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرا وللمرة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.

بطولة صبا مبارك.. مواعيد عرض مسلسل "بين السطور" على أون

تفاصيل مسلسل بين السطور

تدور أحداث مسلسل "بين السطور" فى إطار اجتماعى ممزوج بالإثارة والتشويق، ويتكون من 30 حلقة، ويذاع بمعدل خمس حلقات فى الأسبوع، وهو النسخة المصرية لمسلسل كورى عالجته دراميًا وأشرفت على كتابته السيناريست نجلاء الحدينى، حول هند سالم وهى إعلامية شهيرة، وتجسدها النجمة صبا مبارك، وخلال الأحداث تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة.

صناع وأبطال مسلسل بين السطور

مسلسل بين السطور، يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم أحمد فهمي، صبا مبارك، وليد فواز، باسل الزارو، دنيا المصري، ناردين فرج، محمد علاء، على الطيب، وهو من إخراج وائل فرج.

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