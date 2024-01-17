رحيل المايسترو.. عبدالحميد عبدالغفار: أثرى الحياة الموسيقية بالوطن العربى

نعى رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور خالد داغر، وجميع الفنانين والعاملين بالأوبرا، المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، القائد السابق لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، الذى رحل عن عالمنا.

وقال «داغر»، فى بيان أصدرته دار الأوبرا، إن المايسترو عبدالحميد عبدالغفار يعد إحدى قامات الموسيقى ومن أبرز عازفى آلة الناى، وقادة الأوركسترا فى مصر والوطن العربى، مشيرًا إلى أنه أسهم فى إثراء الحياة الموسيقية، كما نجح فى اكتشاف وصقل العديد من النجوم المميزين.

ونوهت الأوبرا إلى أن المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، والد الدكتور إيهاب عبدالحميد رئيس قسم الآلات بالمعهد العالى للموسيقى العربية، قدم العديد من الإسهامات الموسيقية على مستوى العزف والتأليف وقيادة الأوركسترا لأكثر من فرقة، وصاحب كبار نجوم الطرب فى فترة السبعينيات والثمانينيات خلال حفلاتهم كعازف ناى.