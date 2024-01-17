الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أبو نسب" يحقق 36 مليونًا و450 ألف جنيه

أبو نسب
أبو نسب

يواصل فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام، تصدر إيرادات أفلام موسم إجازة منتصف العام الدراسي 2024، بعدما وصلت إيراداته إلى 36 مليونا و450 ألف جنيه، خلال أربعة أسابيع منذ انطلاق الفيلم بدور العرض السينمائية وتحديدًا يوم 21 ديسمبر الماضي.

ويتنافس فيلم أبو نسب، أمام ستة أفلام وهي الإسكندراني، الحريفة، عصابة عظيمة، شماريخ، أنا وابن خالتى، وليه تعيشها لوحدك.

أبو نسب يتصدر شباك التذاكر

ويحقق "أبو نسب" نجاحًا كبيرًا فى دور العرض العربية وكذلك حول العالم اذ تصدر الفيلم شباك التذاكر فى السعودية منذ طرحه، كما تم مد العروض للأسبوع الرابع فى دور العرض حول العام نظرًا للإقبال الكبير منذ طرحه هناك.

ويسجل فيلم أبو نسب، التعاون الثالث بين محمد إمام وياسمين صبري في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي «جحيم في الهند» عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد وإخراج معتز التوني، و«ليلة هنا وسرور» عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوي، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد سلام، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري، وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

تفاصيل أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى لا يخلو من الأكشن، حول علي (محمد إمام) الذى يقع فى حب داليا (ياسمين صبرى)، وعندما يقرر الزواج منها يظهر والدها المحٖرم (ماجد الكدوانى) بعد خروجه من السجن يوم زفافها، فتنقلب حياتهما ويجد نفسه متورطًا فى سلسلة من أحداث الاىْىٓقام بين عصابة حماه وعصابة أخرى.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى  ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وإنتاج شركات سيرنجى فيلمز ومصر العالية وماجيك بيز. ونيو سينشرى وفيلم سكوير وأوسكار.

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