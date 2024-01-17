تفاصيل الحالة الصحية لفادى خفاجة بعد تعرضه لحادث سير

تعرض الفنان الشاب فادي خفاجة، إلى حادث سير مروع، على أحد الطرق السريعة، أدى إلى انقلابه بالسيارة، وذلك أثناء ظهوره لايف على تطبيق التيك توك.

تطورات الحالة الصحية لفادي خفاجة إثر تعرضه لحادث سير

ومن ثم تم نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بمدينة نصر، وخضع لعدة فحوصات، ثم تم نقله إلى العناية المركزة، لعمل فحوصات خاصة على المخ.

وكانت قد كتبت الفنانة منة جلال، عبر حابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "فادي فى الرعاية المركزة تحت الملاحظة للاطمئنان على المخ لما العربية اتقلبت.. وهو الحمد لله فى تحسن".

فادي خفاجة يتعرض لحاث سير مروع

ومن قبلها أعلنت “منة” فى منشور آخر، عن تعرض فادي خفاجة لحادث مروع إذ كتبت: "يا جماعة اللي يعرف يوصل لفادى خفاجة الممثل كان لايف على التيك توك والعربية اتقلبت به وتليفونه فصل".

أعمال فادي خفاجة

جدير بالذكر أن فادي خفاجة بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة، وشارك في بطولة العديد من الأعمال الفنية، وحقق شهرة واسعة من خلال دوره في أجزاء مسلسل "ونيس" مع الفنان محمد صبحي، وقام الأخير بتكريمه مؤخرا ضمن احتفالية 50 سنة فن.

وشارك الفنان الشاب فادي خفاجة في موسم رمضان قبل الماضي كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" الجزء الأول الذي خاض بطولته النجم أمير كرارة، حيث ظهر بشخصية تدعى "حداد السيناوي".

وكان آخر أعمال الفنان الشاب شادي خفاجة، فى دراما رمضان الماضي 2023، حيث شارك في مسلسل "سوق الكانتو"، أمام النجم أمير كرارة، ونخبة كبيرة من الفنانين، منهم مي عز الدين، وعبد العزيز مخيون، وفتحي عبدالوهاب، ومسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج حسين المنباوي.