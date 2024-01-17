الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"المهن الموسيقية" ناعية عبدالحميد عبدالغفار: له أثر كبير في حفظ التراث

المايسترو عبد الحميد
المايسترو عبد الحميد عبد الغفار

نعى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، الموسيقار وعازف الناي المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان نقابة المهن الموسيقية: “تتقدم نقابة المهن الموسيقيه بخالص العزاء لأسرة الفنان المايسترو عبد الحميد عبد الغفار  ولأسرته خالص العزاء والصبر والسلوان”.

الموسيقيين: عبد الحميد عبد الغفار تركا بصمة فنية رائعة 

وأضاف البيان: “المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، قاد العديد من النجوم علي مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية وكان له عظيم الأثر في الحفاظ على التراث المصري في إعادة عرضه على مسرح الأوبرا، وترك بصمة فنية رائعة في أثناء قيادته لهذه الأعمال الفنية”.

اكتشف العديد من نجوم الأوبرا

الجدير بالذكر أن المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، كان قائد فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، كما أسهم فى اكتشاف العديد من نجوم الأوبرا المميزين منهم إيناس عزالدين وياسر سعيد، وغيرهما.

وكان للمايسترو عبدالحميد عبدالغفار، العديد من الإسهامات الموسيقية على مستوى العزف أو التأليف أو قيادة الأوركسترا لأكثر من فرقة مشهورة منها دار أوبرا الإسكندرية، اشتهر عبدالغفار عند الجمهور العام من  محبي الموسيقى بقيادته الفرق الموسيقية لحفلات ليالي التليفزيون.

المايسترو عبدالحميد عبدالغفار

وفى سياق متصل، نعى الدكتور خالد داغر، رئيس الأوبرا المصرية، المايسترو الراحل الذي يعد أحد قامات الموسيقى وساهم فى اثراء الحياة الموسيقية فى مصر والوطن العربى.

وقال داغر إن المايسترو الراحل عبد الحميد عبد الغفار، أحد قامات الموسيقى ومن أبرز عازفي ألة الناي وقادة الأوركسترا في مصر والوطن العربي، مؤكدا أنه ساهم في إثراء الحياة الموسيقية، كما نجح في اكتشاف وصقل العديد من النجوم المميزين، وقدم العزاء لأسرته وأصدقائه داعيا الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، هو والد الدكتور إيهاب عبد الحميد، رئيس قسم الآلات بالمعهد العالي للموسيقى العربية.

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