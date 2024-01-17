الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد ومكان عزاء الموسيقار الراحل جلال فودة.. اعرف التفاصيل

الموسيقار جلال فودة
الموسيقار جلال فودة

أعلنت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن موعد عزاء الموسيقار وعازف الجيتار جلال فودة، حيث إنه سيقام غدًا الخميس الموافق 18 يناير، عقب صلاة المغرب، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

موعد ومكان عزاء الموسيقار الراحل جلال فودة

ورحل عن عالمنا الموسيقار جلال فودة، صباح أمس الثلاثاء، بعد تعرضه لأزمة صحية، وتم تشييع جثمانه من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر، ونقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات.

والموسيقار الراحل جلال فودة من أشهر عازفي الجيتار في الفرقة الماسية بقيادة المايسترو أحمد فؤاد حسن، كما شارك بالعزف في أغلب حفلات كبار نجوم الأغنية، وهو أحد أعضاء فرقة العندليب الراحل عبدالحليم حافظ. 

رحيل الموسيقار جلال فودة

وكان قد أعلن وفاة الموسيقار جلال فودة، نجله هانى فودة، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتب خلاله: "إنا لله وإنا إليه راجعون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي توفي الي رحمة الله والدي الاستاذ جلال فودة".

تكريم الموسيقار جلال فودة

الجدير بالذكر أن الموسيقار وعازف الجيتار جلال فودة، تم تكريمه فى عام 2017، خلال الاحتفالية التى أقيمت على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، فى ذكرى رحيل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ الـ40، وتم تكريم مجموعة من الموسيقيين والشعراء والإعلاميين الذين رافقوا العندليب في مشواره الفني، بتسليمهم درع الأوبرا التذكاري، بحضور وزير الثقافة المصري حلمي النمنم، ورئيس الأوبرا الدكتورة إيناس عبدالدايم آنذاك، وبدأ الحفل بفيلم وثائقي عن مشوار العندليب وتم تكريم كل من عازف الشيللو الموسيقار مجدي فؤاد، وعازف الأورج الكبير الفنان الدكتور مجدي الحسيني، عازف الشيللو الفنان كمال هلال، عازف الأورج هاني مهنا، عازف الكمان الدكتور سعيد هيكل، عازف الكمان السيد محمد مصطفى، عازف الكمان السيد سعد محمد حسن، الموسيقار محمد علي سليمان، الدكتور رضا رجب، المايسترو عمر فرحات، المايسترو عادل صموئيل، الشاعر مصطفى الضمراني، الإعلامي مفيد فوزي، وعازف الإيقاع يسري عبدالمقصود.

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