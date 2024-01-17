"عهد دميانة".. تفاصيل رواية أسامة الشاذلي التى تحولها "المتحدة" لعمل درامي

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن التعاقد مع الكاتب الدكتور أسامة الشاذلي، على حقوق رواية "عهد دميانة" لتحويلها إلى عمل درامي، لتقديمه خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التعاقد في إطار خطة الشركة المتحدة للتوسع في إنتاج الأعمال التلفزيونية، التى تخاطب مختلف الشرائح المجتمعية، وتناقش قضايا هادفة.

المتحدة تعلن تحويل رواية "عهد دميانة" إلى عملا دراميا

رواية "عهد دميانة" صادرة عن دار الرواق للنشر والتوزيع، ومن المتوقع أن يحقق المسلسل حين عرضه نجاحا كبيرا، خاصة أن الرواية يتم العروج من خلالها إلى عصر شديد الخطورة وشديد الحساسية وهو أواخر عهد الدولة الفاطمية وخاصة بين عامى ١١٤٦ و١١٦١ فى خلال 15 عامًا من الأحداث الشائكة، ومع كثرة المذاهب فالدولة مسلمة شيعية المذهب، والمصريون رغم السنوات لكنهم مسلمون سنيو المذهب، ويوجد المسيحيون بطبيعة الحال.

رواية عهد دميانة

ومن أجواء الرواية نقرأ: ارتفع جزع النخلة الذى شد إليه جسده نحو السماء. مسيحى خاطئ مجمل بالخزى، لا يبحث عن الخلاص لنفسه أو لغيره. يرنو من فوق صليبه إلى أرض كان يتمنى أن يرى أثر أقدامه عليها، فتعلقت أقدامه فى الهواء،و تعلوه سماء لا مكان له فيها، بعد أن صار ملعونا بشهادة الجميع مسلمين، ومسيحين، سنه، وشيعة، روم، وقبط عاش حياته مرتديا ثوب الشك، واليوم يموت ولديه يقين واحد، أن الحياة عبث لا تستحق أن تعاش، والإنسان فى هذه الحياة كخيال الظل، فهل هناك أثر لخيال؟ كل المستيقنين كذبة، واليقين الوحيد فى هذه الحياة أنه لا يقين!" إنسان حائر بين رحى الصراع القومي والمذهبي في نهاية الدولة الفاطمية، ورحلة للبحث عن الھویة بین عشرات الانتماءات التي تفرقھا، وحكاية جديدة من صفحات الماضي تلقي بظلالها على الحاضر.

من هو الكاتب الدكتور أسامة الشاذلي

أسامة عبد الرؤف الشاذلي؛ طبيب وكاتب وروائي مصري من مواليد عام 1974، يعمل أستاذًا لجراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس ويعدُّ رائدًا من رواد جراحات القدم والكاحل بمصر والوطن العربي. يقوم بتدريس مادة تاريخ الطب بكلية الطب جامعة عين شمس وكذلك بجامعة برشلونة. له عدة مقالات في الصحف في مجال الأدب والتاريخ. كما صدر له كتاب بعنوان "رحلة إلى يأجوج ومأجوج" عام 2012.