رئيس الأوبرا ونادية مصطفى فى جنازة عبدالحميد عبدالغفار (صور)

شيع جثمان المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، القائد السابق لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، قبل قليل، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر؛ بحضور أسرته وعدد من الأصدقاء والمقربين.

رئيس الأوبرا ونادية مصطفى فى جنازة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار

حضر جنازة المايسترو الراحل عبدالحميد عبدالغفار، نخبة كبيرة من رؤساء الفرق الموسيقية بدار الأوبرا والعاملين بها، على رأسهم الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنانة نادية مصطفى، وعدد من نجوم الوسط الفني.

وحتى الآن لم تستقر أسرة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، على موعد ومكان إقامة العزاء، وسوف نوافيكم بالتفاصيل.

وفي وقت سابق، نعى الدكتور خالد داغر، رئيس الأوبرا، المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، مضيفا أن الراحل أحد قامات الموسيقى ومن أبرز عازفي آلة الناي وقادة الأوركسترا في مصر والوطن العربي، مضيفا أنه ساهم في إثراء الحياة الموسيقية، كما أنه نجح في اكتشاف وصقل العديد من النجوم المميزين، وقدم العزاء لأسرته وأصدقائه داعيا الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

عبدالحميد عبدالغفار

المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، هو والد الدكتور إيهاب عبدالحميد رئيس قسم الآلات بالمعهد العالي للموسيقى العربية، قدم العديد من الإسهامات الموسيقية على مستوى العزف أو التأليف أو قيادة الأوركسترا لأكثر من فرقة، صاحب كبار نجوم الطرب في فترة السبعينيات والثمانينيات خلال حفلاتهم كعازف ناي، كما وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الدرامية، كما اشتهر بقيادة الفرق الموسيقية فى حفلات ليالي التليفزيون.

صانع الموسيقى التصويرية لسعد اليتيم وغيرها

وعلى مدار مشوار عبدالحميد عبدالغفار، صنع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم الأونطجية عام 1987، وفيلم “اقتل مراتي ولك تحياتي” عام 1990، وفيلم دائرة الموت عام 1993، وفيلم الدلالة عام 1992، ومسلسل سعد اليتيم عام 1997.