السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المسرح الكبير "كامل العدد" في احتفالية موسيقار الأجيال وليلى مراد (صور)

سارة زكى خلال حفل
سارة زكى خلال حفل عبدالوهاب وليلى مراد

أحيا نجوم الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، مساء أمس الجمعة، أمسية فنية ضخمة، احتفالًا برموز التلحين والغناء الموسيقار محمد عبدالوهاب، والفنانة ليلى مراد، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

أقيم الحفل في إطار استمرار خطط وزارة الثقافة الرامية إلى صون الهوية الموسيقية بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.

وأشعل نجوم الفرقة القومية العربية للموسيقى، وهم: أحمد عفت، إيناس عز الدين، سارة ذكى، منار سمير وعازف الكمان محمود سرور، حماس الجماهير وظل يررد معهم كلمات الأغنيات طوال الحفل الذي انقسم إلى فاصلين.

المسرح الكبير كامل العدد في حفل ليلى مراد وعبدالوهاب

وتغنى نجوم الفرقة القومية العربية للموسيقى، بباقة من روائع الثنائي محمد عبد الوهاب، وليلى مراد، إذ تضمن البرنامج مختارات من أعمالهما منها ابجد هوز، انا قلبى خالى، اطلب عنيا، اتمخطرى يا خيل، سنتين وانا احايل فيك، الحب جميل، مليش امل، ليه خلتنى احبك، قلبى دليلى، يا اعز من عينى، شحات الغرام، قولى عملك ايه، يا مسافر وحدك، قولى حاجة، هان الود، لست قلبى، يا حبيب الروح، ماليش امل في الدنيا، شغلوني، جفنه علم الغزل، لست قلبي.

ورفع المسرح الكبير لافتة كامل العدد، خاصة أن نفدت تذاكره بالكامل فور طرحها على الموقع الالكتروني الخاص بالحجز.

الفرقة القومية العربية للموسيقى 

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989  بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار، وحققت الفرقة القومية العربية للموسيقى نجاحًا كبيرًا خلال الحفلات على المسارح المختلفة.

القومية العربية للموسيقى نجوم الفرقة القومية العربية للموسيقى المسرح الكبير كامل العدد فى حفل ليلى مراد وعبد الوهاب إيناس عز الدين المسرح الكبير دار الأوبرا المصرية

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