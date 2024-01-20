السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل حالة خاصة للفنان طه الدسوقي عبر watch it

مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصة

يحقق مسلسل حالة خاصة للنجم الشاب طه دسوقي، ردود أفعال إيجابية للغاية، حيث يواصل تصدره التريند على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ زاد البحث عن موعد عرض مسلسل حالة خاصة بين رواد السوشيال ميديا منذ انطلاق أولى حلقاته إلى الان، خاصة أنه يناقش الكثير من القضايا الإجتماعية والإنسانية بطريقة مختلفة، وأبرزها قضية "التوحد"، من خلال شخصية "نديم" التى يجسدها طه دسوقى بصورة مبهرة بشهادة متابعي المسلسل والنقاد.

وفى سياق متصل، يبحث العديد من الجمهور، عن مواعيد عرض حلقات الجديدة من مسلسل حالة خاصة، وتفاصيل أحداثه، وأبطال وصناع المسلسل بشكل مكثف، وهو ما نرصده إليكم خلال السطور التالية.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة، يتكون من 10 حلقات، ويعرض على منصة واتش ات الرقمية، كل يوم أربعاء، في تمام الساعة الثانية عشر صباحا، وذلك بمعدل حلقتين أسبوعيا على أن تعرض الحلقتين السابعة والثامنة من العمل، يوم الأربعاء المقبل، ليكون أخر الشهر هو موعد انتهاء الأحداث بعرض الحلقتين التاسعة والعاشرة من حلقات المسلسل.

وجاء موعد عرض مسلسل حالة خاصة عبر قناة ON  الفضائية، إذ يعرض يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.

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قصة مسلسل حالة خاصة

يناقش صناع وأبطال مسلسل حالة خاصة، العديد من القضايا الإجتماعية والإنسانية، ويعتبر العمل الدرامي الأول الذي يناقش التوحد، من خلال شخصية "نديم" الذى يجسده النجم الشاب طه دسوقي، ويريد تنفيذ وصايا والدته التي أوصته بها قبل رحيلها، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، وبالفعل يذهب مكتب تدريب صاحبته النجمة غادة عادل، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته، وتجسدها الفنانة الشابة هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله ضمن أحداث العمل.

أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة، يسجل البطولة الأولى المطلقة للفنان الشاب طه دسوقي، ويشارك معه خلال الأحداث نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم غادة عادل، وأحمد طارق، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، لينا إيهاب، نبيل علي ماهر، هاجر السراج، الطفل آدم وهدان، والطفل آدم النحاس، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وانتاج طارق الجنايني، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عبد العزيز النجار.

مسلسل حالة خاصة لـ طه الدسوقي.. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله

ملخص أحداث مسلسل حالة خاصة الحلقتين الخامسة والسادسة ومواعيد العرض

 

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تفاصيل عرض مسلسل حالة خاصة 

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