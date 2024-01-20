السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ابتهالات ومؤلفات روحانية للانشاد على مسرح الجمهورية.. غدا

فرقة الإنشاد الديني
فرقة الإنشاد الديني

 تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لفرقة الإنشاد الديني وذلك مساء غدا الاحد الموافق 21 يناير على مسرح الجمهورية، وذلك فى اطار سعى الثقافة المصرية لصون الهوية.

برنامج حفل الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية 

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ويتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الروحانية والاناشيد والاعمال الدينية التراثية والمعاصرة منها ابتهالات البردة الشريفة، بحبك وبريدك، اللهم صلي علي المصطفي، يا من يعشق نبينا، نبينا الامين، صلي الله علي محمد، صلوا عليه، حيوا ربيب العلا، يا أيها النبي، اللهم صلي علي المحبوب، علي باب سيدنا النبي، صلاة من الرحمن، صلي الله علي طه، طلع البدر علينا وموسيقى اسماء الله الحسني.

اداء كلا من المطربين أحمد حسن، أحمد العمري، بلال مختار، محمد نشأت، أشرف زيدان، طه حسين، محمد حسين، حسام صالح.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط حضور الحفل

- تفتح أبواب دخول الحفل في تمام الساعة السابعة مساء، على أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه وتسلم تذكرته.

- غير مسموح بتحريك المقاعد.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ارتداء الزي اللائق بالمكان والدخول بالملابس الفورمال.. (جاكيت وكرفتة).

- ممنوع التصوير.

فرقة الإنشاد الدينى 

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

برنامج حفل الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية مسرح الجمهورية دار الأوبرا المصرية فرقة الإنشاد الديني حفل فرقة الإنشاد الديني

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